Эксперт объяснил, какую косвенную выгоду ждет Россию от поставок газа в КНР

Россия получит значительную прямую и косвенную выгоду от увеличения объемов поставок газа в Китай через проект «Сила Сибири», заявил аналитик Игорь Юшков в беседе с Lenta.ru. По словам специалиста, ключевое преимущество для России заключается в масштабном увеличении добычи — примерно на 50 млрд кубометров газа. С каждого кубометра добытого топлива «Газпром» будет выплачивать налог на добычу полезных ископаемых, а также экспортные пошлины при поставках за границу.

Конечно, тут ключевой вопрос остается в ценах, но это коммерческая тайна. Потом, по косвенным данным, мы сможем рассчитать примерные цены, как это было из «Силы Сибири-1». Они до сих пор не обозначены, по каким ценам идут. Но, в общем-то, косвенные цены мы рассчитать можем. Но тем не менее основная выгода для государства — это выплата налогов, экспортная пошлина, — объяснил эксперт.

Юшков также отметил возникновение косвенных экономических выгод от строительства необходимой инфраструктуры на всех этапах производственного процесса. Для Китая, как подчеркнул аналитик, этот проект приобретает особую важность в контексте обеспечения надежности энергопоставок.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что проект газопровода «Сила Сибири — 2» разрабатывался на протяжении нескольких лет. В перспективе страна будет поставлять китайским партнерам более 100 млрд кубометров газа ежегодно. Глава государства подчеркнул, что стоимость газа, который будет транспортироваться по данному трубопроводу, формируется исключительно по рыночным принципам.