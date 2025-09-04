Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 15:51

Эксперт объяснил, какую косвенную выгоду ждет Россию от поставок газа в КНР

Аналитик Юшков: Россию ждет выгода от роста поставок газа в Китай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия получит значительную прямую и косвенную выгоду от увеличения объемов поставок газа в Китай через проект «Сила Сибири», заявил аналитик Игорь Юшков в беседе с Lenta.ru. По словам специалиста, ключевое преимущество для России заключается в масштабном увеличении добычи — примерно на 50 млрд кубометров газа. С каждого кубометра добытого топлива «Газпром» будет выплачивать налог на добычу полезных ископаемых, а также экспортные пошлины при поставках за границу.

Конечно, тут ключевой вопрос остается в ценах, но это коммерческая тайна. Потом, по косвенным данным, мы сможем рассчитать примерные цены, как это было из «Силы Сибири-1». Они до сих пор не обозначены, по каким ценам идут. Но, в общем-то, косвенные цены мы рассчитать можем. Но тем не менее основная выгода для государства — это выплата налогов, экспортная пошлина, — объяснил эксперт.

Юшков также отметил возникновение косвенных экономических выгод от строительства необходимой инфраструктуры на всех этапах производственного процесса. Для Китая, как подчеркнул аналитик, этот проект приобретает особую важность в контексте обеспечения надежности энергопоставок.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что проект газопровода «Сила Сибири — 2» разрабатывался на протяжении нескольких лет. В перспективе страна будет поставлять китайским партнерам более 100 млрд кубометров газа ежегодно. Глава государства подчеркнул, что стоимость газа, который будет транспортироваться по данному трубопроводу, формируется исключительно по рыночным принципам.

экономика
Сила Сибири
газ
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ атаковали рейсовый автобус в российском регионе
Венгрия жестко прошлась по ЕС из-за принудительной мобилизации на Украине
Последний из детей великого американского писателя умер в США
Скончался мужчина, подаривший Бриджит Бардо единственного сына
Дуров преподал Маску урок истории на примере происхождения слова «славяне»
В ГД предложили ввести платный режим пребывания семей мигрантов в России
Ученые назвали один ранний признак болезни Альцгеймера
Украинские военные раскритиковали французские танки
В США придумали новый антироссийский коварный план в Антарктике
Мишустин анонсировал важную денежную помощь для аграриев в 24 регионах РФ
В России обрушился рынок грузового транспорта
Крупнейшая американская корпорация подала заявку в Роспатент
Военэксперт раскрыл самый быстрый способ истощить ВСУ
Юрист предупредила об одном нюансе брачного контракта
Эксперт объяснил, какую косвенную выгоду ждет Россию от поставок газа в КНР
Во Франции призвали к отставке Макрона
Девушка фейково «похоронила» отца ради прекращения его уголовного дела
Женщина-инвалид погибла в пожаре, который устроил сожитель ее сестры
Российская фигуристка заработала миллион на рассказах о родах
Президент Республики Сербской жестко пригрозил Евросоюзу
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.