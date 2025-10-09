Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 13:46

Миллер назвал «Силу Сибири — 2» новым газовым хребтом России

Алексей Миллер Алексей Миллер Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ветка газопровода «Сила Сибири — 2» в Китай станет новым газовым хребтом России, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума. Он также добавил, что поставки по газопроводу при необходимости могут быть больше проектной мощности.

На газовой карте страны появляется еще один мощный газовый хребет, системообразующий. Проектная мощность газопровода — 50 млрд кубических метров газа, в случае необходимости можем поставлять чуть-чуть больше, — сообщил Миллер.

Он отметил, что прежде всего реализация этого проекта является наглядным примером формирования новой газовой архитектуры. По словам Миллера, ее будущее будут определять крупнейший производитель — Россия и главный потребитель — Китай.

Ранее Миллер заявил, что проект «Сила Сибири — 2» станет самым капиталоемким в мировой газовой отрасли. Он также добавил, что в настоящее время решается вопрос финансирования строительства, а также определяются условия поставок топлива.

До этого Миллер заявил, что запасов газа для развития России хватит на несколько веков. По его оценкам, в российской Арктике находится под землей 87 трлн кубических метров газа.

Алексей Миллер
Газпром
Сила Сибири
Китай
