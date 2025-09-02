Миллер оценил масштаб «Силы Сибири — 2» для мировой газовой отрасли Миллер: проект «Сила Сибири-2» станет самым капиталоемким в газовой отрасли мира

Проект «Сила Сибири — 2» станет самым капиталоемким в мировой газовой отрасли, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время решается вопрос финансирования строительства, а также определяются условия поставок топлива.

Проект строительства газопровода «Сила Сибири — 2» и строительства газопровода «Союз Восток» <…> будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире, — сказал Миллер.

Ранее в Китае был подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», а также транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток». Отмечается, что благодаря проекту РФ сможет поставлять Монголии 50 млрд кубометров газа в год.

До этого стало известно, что газовый холдинг «Газпром» установил новые рекорды по суточным объемам поставок газа на внутренний рынок. В течение последних дней августа компания обновила исторические максимумы для летнего периода. В частности, 27 августа российским потребителям было поставлено 719,1 млн кубометров газа.