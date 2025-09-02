День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 09:48

Миллер оценил масштаб «Силы Сибири — 2» для мировой газовой отрасли

Миллер: проект «Сила Сибири-2» станет самым капиталоемким в газовой отрасли мира

Надземные трубопроводы входа сырьевого газа из газопровода «Сила Сибири» Надземные трубопроводы входа сырьевого газа из газопровода «Сила Сибири» Фото: Павел Львов/РИА Новости

Проект «Сила Сибири — 2» станет самым капиталоемким в мировой газовой отрасли, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время решается вопрос финансирования строительства, а также определяются условия поставок топлива.

Проект строительства газопровода «Сила Сибири — 2» и строительства газопровода «Союз Восток» <…> будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире, — сказал Миллер.

Ранее в Китае был подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», а также транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток». Отмечается, что благодаря проекту РФ сможет поставлять Монголии 50 млрд кубометров газа в год.

До этого стало известно, что газовый холдинг «Газпром» установил новые рекорды по суточным объемам поставок газа на внутренний рынок. В течение последних дней августа компания обновила исторические максимумы для летнего периода. В частности, 27 августа российским потребителям было поставлено 719,1 млн кубометров газа.

Россия
Алексей Миллер
Газпром
газопроводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали использовать данные из Росреестра
Минометы разорвали и закопали разведчиков ВСУ у границы России
Стало известно, на сколько «Сила Сибири — 2» увеличила акции «Газпрома»
В Госдуме предупредили о новом расчете НДПИ
Названа истинная причина Зеленского продолжить украинский конфликт
Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Патрушев разоблачил намерения Японии в отношении Курил
Бойцы ВСУ оставили технику и бежали с позиций в Купянске
Еще одна европейская страна планирует признать Палестину
Блогер «Мать орков» оштрафована за ролик о бойцах СВО
Россиянам рассказали, какой напиток сильнее портит зубы
Китай введет безвизовый режим для россиян
Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска
Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал
Российские войска «выкуривают» остатки ВСУ из Серебрянского лесничества
Юрист рассказал, как отвечать на хамство в школьных чатах
МИД Украины выразил недовольство резолюцией саммита ШОС
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 2 сентября
В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из СИЗО на Урале
Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.