Китай вновь начал получать газ по «Силе Сибири» «Газпром» возобновил транзит газа по «Силе Сибири» после плановых работ

«Газпром» завершил планово-профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» и восстановил транзит в Китай, сообщили в компании. Они проводились в период с 18 по 26 сентября.

В соответствии с Договором купли-продажи газа по «восточному» маршруту между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется весной и осенью, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что запуск проекта «Сахалин-3» состоится в 2028 году, газ будет идти в Китай и на Дальний Восток РФ. Строительство нового газопровода предполагает освоение Киринского и Южно-Киринского месторождений газа.

Ранее эксперты, опрошенные изданием Bloomberg, выразили мнение, что новый газовый проект «Сила Сибири — 2» помешает планам США закрепить за собой лидерство в газовой сфере. По их данным, в пользу провала Вашингтона говорит политика действующего президента Дональда Трампа. На Западе согласны, что мировые энергетические рынки будут претерпевать серьезные изменения.