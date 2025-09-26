Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:16

Китай вновь начал получать газ по «Силе Сибири»

«Газпром» возобновил транзит газа по «Силе Сибири» после плановых работ

Фото: Павел Львов/РИА Новости

«Газпром» завершил планово-профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» и восстановил транзит в Китай, сообщили в компании. Они проводились в период с 18 по 26 сентября.

В соответствии с Договором купли-продажи газа по «восточному» маршруту между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется весной и осенью, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что запуск проекта «Сахалин-3» состоится в 2028 году, газ будет идти в Китай и на Дальний Восток РФ. Строительство нового газопровода предполагает освоение Киринского и Южно-Киринского месторождений газа.

Ранее эксперты, опрошенные изданием Bloomberg, выразили мнение, что новый газовый проект «Сила Сибири — 2» помешает планам США закрепить за собой лидерство в газовой сфере. По их данным, в пользу провала Вашингтона говорит политика действующего президента Дональда Трампа. На Западе согласны, что мировые энергетические рынки будут претерпевать серьезные изменения.

газопроводы
Сила Сибири
Китай
Газпром
