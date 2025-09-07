Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 20:18

Один проект России перечеркнет лидерство США в газовой сфере

Bloomberg: «Сила Сибири — 2» помешает США стать газовым лидером

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новый газовый проект «Сила Сибири — 2» помешает планам США закрепить за собой лидерство в газовой сфере, отмечают эксперты, опрошенные изданием Bloomberg. По их данным, в пользу провала Вашингтона говорит политика действующего президента Дональда Трампа.

Новый трубопровод способен перевернуть рынок СПГ с ног на голову: Китаю больше не потребуется и половина нынешнего импорта. Все это очевидно ставит под удар далеко идущие экспортные планы Трампа, — сказано в материале.

На Западе согласны, что мировые энергетические рынки будут претерпевать серьезные изменения. Россия и Китай перевернули газовую игру еще до того момента, как подписали хотя бы один контракт, добавили аналитики.

Ранее энергетический эксперт Игорь Юшков подчеркнул, что у России хватит запасов газа и на «Силу Сибири — 2», и на гипотетическое возобновление работы «Северных потоков». РФ обладает разработанными мощностями минимум в 230 млрд кубометров газа в год, пояснил специалист. А месторождения, ставшие базой для «Силы Сибири — 2», не нужно разрабатывать с нуля, добавил он.

Дональд Трамп
США
Сила Сибири
Китай
