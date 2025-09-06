Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 16:59

Энергетик раскрыл, откажется ли Россия от поставок газа в Европу

Энергетик Юшков: у России хватит газа и на «Силу Сибири-2», и на Европу

У России хватит запасов газа и на «Силу Сибири -2», и на гипотетическое возобновление работы «Северных потоков», заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, РФ обладает разработанными мощностями минимум в 230 млрд кубометров газа в год.

А «Сила Сибири-2» будет брать газ с месторождений в ЯНАО, там запасов очень много. В январе в 2021 году, когда мы во всю поставляли газ в Европу, Миллер говорил Путину, что в Западной Сибири мы можем добывать еще 100 млрд кубов. «Сила Сибири -2» — это 50 млрд кубов. С тех времен мы еще и сократили поставки, а значит и добычу в Западной Сибири на 130 млрд кубов, примерно, — отметил Юшков.

Собеседник объяснил, что месторождения, ставшие базой для «Силы Сибири-2», не нужно разрабатывать с нуля, как это было с «Силой Сибири». По его словам, в Западной Сибири мощностей хватит хоть на два газопровода.

Получается, что свободных мощностей у нас там до 230 млрд кубов минимум, ничего не разрабатывая. Условно говоря, кран поверни и газ пойдет. У нас останется газа и на Европу, и на две Силы Сибири-2, не говоря о новых месторождениях. Это не означает, что Россия откажется от поставок в Европу, если захотят восстановить контракты, поставки, мы сможем поставлять даже больше, чем раньше, — подытожил Юшков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал строительство газопровода «Сила Сибири — 2» взаимовыгодным. Глава государства подчеркнул, что цены на поставляемый по этому трубопроводу газ будут носить рыночный характер, их планируют рассчитывать по той же формуле, что и при экспорте топлива в Европу.

