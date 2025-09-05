Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 08:49

Путин одной фразой охарактеризовал проект «Сила Сибири-2»

Путин: строительство «Силы Сибири-2» является взаимовыгодным проектом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Строительство газопровода «Сила Сибири-2» является взаимовыгодным проектом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. Глава государства подчеркнул, что цены на поставляемый по этому трубопроводу газ будут носить рыночный характер, их планируют рассчитывать по той же формуле, что и при экспорте топлива в Европу. Выступление главы государства транслировалось на RuTube-канале ВЭФ.

Это взаимовыгодный проект, — сказал Путин.

Ранее аналитик Игорь Юшков заявил, что Россия получит значительную прямую и косвенную выгоду от увеличения объемов поставок газа в Китай через проект «Сила Сибири-2». По его словам, ключевое преимущество для РФ заключается в масштабном росте добычи — примерно на 50 млрд кубометров газа. С каждого кубометра топлива «Газпром» будет выплачивать налог на добычу полезных ископаемых, а также экспортные пошлины при поставках за границу.

До этого Путин отметил, что проект газопровода «Сила Сибири-2» разрабатывался на протяжении нескольких лет. В перспективе страна будет поставлять китайским партнерам более 100 млрд кубометров газа ежегодно.

Россия
Владимир Путин
Сила Сибири
газопроводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин предупредил о рисках протекционизма
Рецепт яблочного пирога «Три стакана» с творогом: просто и оригинально
Простой рецепт яблочного пирога «Три стакана» с молоком: нашумевший десерт
Печем картофельную бабку с фаршем в духовке: сытный пирог по-белорусски
Тренер предупредила о неожиданном влиянии стресса на мышцы
Творожная запеканка без муки с манкой — самый простой и быстрый рецепт
Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Рецепт кабачковой икры с помидорами: угощение через мясорубку на зиму
Яблочный пирог «Три стакана»: простейший и вкусный десерт
Тыквенный суп-пюре: рецепт осеннего блюда
Бигос: тушеная капуста с мясом по-польски
«Медведь — он и есть медведь»: Путин о месте РФ в союзе с Китаем и Индией
Вяленые помидоры в духовке: итальянский рецепт любимой закуски
Болгарское лечо с морковью и острым перцем: пошаговый рецепт
Путин оценил, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
Баклажаны «как грибы» на зиму: рецепт вкусной закуски
Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде 5 сентября
Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.