Путин одной фразой охарактеризовал проект «Сила Сибири-2»

Строительство газопровода «Сила Сибири-2» является взаимовыгодным проектом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. Глава государства подчеркнул, что цены на поставляемый по этому трубопроводу газ будут носить рыночный характер, их планируют рассчитывать по той же формуле, что и при экспорте топлива в Европу. Выступление главы государства транслировалось на RuTube-канале ВЭФ.

Это взаимовыгодный проект, — сказал Путин.

Ранее аналитик Игорь Юшков заявил, что Россия получит значительную прямую и косвенную выгоду от увеличения объемов поставок газа в Китай через проект «Сила Сибири-2». По его словам, ключевое преимущество для РФ заключается в масштабном росте добычи — примерно на 50 млрд кубометров газа. С каждого кубометра топлива «Газпром» будет выплачивать налог на добычу полезных ископаемых, а также экспортные пошлины при поставках за границу.

До этого Путин отметил, что проект газопровода «Сила Сибири-2» разрабатывался на протяжении нескольких лет. В перспективе страна будет поставлять китайским партнерам более 100 млрд кубометров газа ежегодно.