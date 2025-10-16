Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:34

Путин раскрыл уровень газификации в России

Путин заявил, что уровень газификации в России достиг почти 75%

Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Уровень газификации страны приблизился к 75%, заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин. По его словам, динамика роста продолжается и этот показатель будет увеличиваться в ближайшие годы, передает пресс-служба Кремля.

Уровень газификации в России приближается к 75% и, безусловно, будет расти дальше. Если быть более точным — 74,7%, рост с 2019 года составил 6,1 п. п., — сообщил Путин.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что строительство газопровода «Сила Сибири — 2» позволит газифицировать Забайкалье и Бурятию. По его словам, по магистрали будет проходить 50 млрд кубометров газа в год.

До этого глава Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль отмечал, что обеспечивать газом все населенные пункты экономически невыгодно. По его словам, газопровод, проведенный к «каждому хутору», никогда не окупится. Другое дело — крупное село, в котором насчитывается тысяча домов, считает он. По мнению эксперта, в совсем небольших населенных пунктах логичнее использовать сжиженный газ, электричество, а также иные виды энергоносителей.

