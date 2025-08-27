Эксперт оценил перспективы газификации в деревнях

Обеспечивать газом все населенные пункты экономически невыгодно, заявил NEWS.ru глава Союза Нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. По его словам, газопровод, проведенный к «каждому хутору», никогда не окупится. Другое дело — крупное село, в котором насчитывается тысяча домов, считает он.

Сегодня уровень газификации — около 74%, до конца года планируется довести его до 75%. И работы идут неплохими темпами. <...> Но, понимаете, не стоит ждать, что мы к каждому хутору будем проводить газ: такой газопровод никогда не окупится. Другое дело — большое село, скажем, тысяча домов, — сказал Шмаль.

По мнению эксперта, в совсем небольших населенных пунктах логичнее использовать сжиженный газ, электричество, а также иные виды энергоносителей.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев напомнил, что российские льготники могут претендовать на государственную субсидию до 100 тысяч рублей для подключения газа к своим домам. Средства выделяются на покупку оборудования, монтаж сетей и покрытие строительных расходов. Регионы вправе увеличить сумму поддержки из местного бюджета.