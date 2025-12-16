Новый год-2026
16 декабря 2025 в 14:22

«Могла налететь»: продавец рассказала о встрече с подозреваемым в Одинцово

Продавец магазина рассказала о споре из-за мусора с напавшим на школу в Одинцово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продавец продуктового магазина в Одинцово заявила, что на той неделе сделала замечание подозреваемому в нападении на школу, когда тот на улице разбрасывал мусор из пакета. В интервью корреспонденту NEWS.ru она заявила, что теперь понимает, что он мог ее зарезать.

Случайно я могла налететь на этот нож. Он шел по алее и выбрасывал мусор из пакета. Я сделала ему замечание, но так и не заставила его поднять за собой. А когда увидела (фотографию нападавшего — NEWS.ru) и поняла, кто это, меня прошиб пот, — заявила она.

Нападение на школу в Одинцово произошло утром 16 декабря. В качестве оружия задержанный использовал нож и газовый баллончик. В результате инцидента погиб один ребенок.

Ранее знакомый подростка, устроившего нападение в школе Одинцово заявил, что тот, вероятно, страдал ментальным расстройством. Он также добавил, что у ученика были «пустые глаза».

Также сообщалось, что напавший на школу подросток на протяжении более года открыто выражал в интернете радикальные взгляды, оправдывая теракты против мусульман. Были обнаружены два его аккаунта в мессенджере Telegram, через которые он состоял в различных игровых, политических и откровенно антиисламских чатах.

