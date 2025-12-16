Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области, где школьник напал с ножом на учеников и охранника

Раненому в одинцовской школе охраннику оказывают медпомощь в областной больнице, заявил глава городского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале. Он добавил, что постоянно получает информацию о его состоянии.

Раненому охраннику оказывают медицинскую помощь в Одинцовской областной больнице, постоянно получаю информацию о его состоянии, — написал Иванов.

Иванов написал, что оперативно прибыл на место трагедии. Он добавил, что коллектив школы среагировал быстро, все дети были эвакуированы. По его словам, причины случившегося будут тщательно проанализированы, чтобы сделать все, чтобы подобное больше не повторилось.

Девятиклассник атаковал свою школу в Одинцово утром 16 декабря. Он был вооружен ножом и газовым баллончиком. При нападении погиб ребенок. По предварительной информации, еще два человека получили ранения, один из них — охранник заведения. СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти окажут помощь родителям четвероклассника, погибшего при нападении подростка на Успенскую школу. Он назвал атаку на учебное заведение в Одинцово «ужасной, запредельной жестокостью».