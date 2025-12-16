Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 13:32

Раненому в одинцовской школе охраннику оказывают медпомощь

Глава Одинцова: раненому охраннику оказывают медпомощь в областной больнице

Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области, где школьник напал с ножом на учеников и охранника Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области, где школьник напал с ножом на учеников и охранника Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Раненому в одинцовской школе охраннику оказывают медпомощь в областной больнице, заявил глава городского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале. Он добавил, что постоянно получает информацию о его состоянии.

Раненому охраннику оказывают медицинскую помощь в Одинцовской областной больнице, постоянно получаю информацию о его состоянии, — написал Иванов.

Иванов написал, что оперативно прибыл на место трагедии. Он добавил, что коллектив школы среагировал быстро, все дети были эвакуированы. По его словам, причины случившегося будут тщательно проанализированы, чтобы сделать все, чтобы подобное больше не повторилось.

Девятиклассник атаковал свою школу в Одинцово утром 16 декабря. Он был вооружен ножом и газовым баллончиком. При нападении погиб ребенок. По предварительной информации, еще два человека получили ранения, один из них — охранник заведения. СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти окажут помощь родителям четвероклассника, погибшего при нападении подростка на Успенскую школу. Он назвал атаку на учебное заведение в Одинцово «ужасной, запредельной жестокостью».

Одинцово
нападения
школы
Московская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина потеряла на поле боя редкую израильскую технику
Игрок футбольной Медиалиги попался на продаже наркотиков
В Госдуме приняли один закон для заключенных-дезертиров
Оскандалившаяся Долина лишилась миллионных гонораров перед Новым годом
МИД: Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана
«Грустный стоял»: раскрыто, с кем общался устроивший бойню школьник
На предстоящую прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн обращений
NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» премии «Марка № 1 в России»
РФ готова к консультациям по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
«Могла налететь на нож»: продавец рассказала о встрече с подозреваемым
Шоу на СТС, любовь с Товстиком, клуб на Рублевке: как живет Полина Диброва
В Долине Смерти появилось исчезнувшее 100 тыс. лет назад озеро
«Будет еще хуже»: Финляндии ответили на обвинения РФ в экономических бедах
Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Цифровой детокс: как навести порядок в телефоне и соцсетях за один день
В Госдуме нашли способ уберечь детей от психических расстройств
Теракт на Кубани, налет на Брянск, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 16 декабря
Киркоров впервые высказался об объявлении его в розыск на Украине
«Пустые глаза»: знакомый раскрыл, каким был нападавший в школе Одинцово
Госдума приняла поправку, наделяющую ФСБ новыми полномочиями
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.