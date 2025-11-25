День матери
25 ноября 2025 в 01:32

Белый дом раскрыл новый курс по поддержке Украины

Белый дом: Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине

США, Белый дом США, Белый дом Фото: Christy Bowe/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине, следует из трансляции Белого дома. Его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила об этом на брифинге для прессы. При этом Вашингтон продолжит продавать Киеву оружие по линии НАТО.

Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия, сказала Ливитт.

Ранее Трамп отметил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

Позже стало известно, что в данным момент американский лидер не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Ливитт на брифинге для прессы добавила, что изменения в позиции Вашингтона вполне возможны.

Экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что при администрации Трампа США больше не могут рассматриваться в качестве союзника Европейского союза. Такую оценку спровоцировал недавно обнародованный 28-пунктный план мира для Украины. Бывший чиновник указал, что действия американской стороны демонстрируют полное пренебрежение к европейским партнерам.

