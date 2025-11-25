Белый дом раскрыл новый курс по поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине, следует из трансляции Белого дома. Его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила об этом на брифинге для прессы. При этом Вашингтон продолжит продавать Киеву оружие по линии НАТО.

Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия, — сказала Ливитт.

Ранее Трамп отметил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

Позже стало известно, что в данным момент американский лидер не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Ливитт на брифинге для прессы добавила, что изменения в позиции Вашингтона вполне возможны.

Экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что при администрации Трампа США больше не могут рассматриваться в качестве союзника Европейского союза. Такую оценку спровоцировал недавно обнародованный 28-пунктный план мира для Украины. Бывший чиновник указал, что действия американской стороны демонстрируют полное пренебрежение к европейским партнерам.