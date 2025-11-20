Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 20:06

Россиянин загремел в колонию за тайный криптодонат враждебной организации

Туляка приговорили к 12,5 года за спонсирование иностранной организации

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жителя Тулы приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за финансовую помощь иностранной организации, деятельность которой была направлена против безопасности России, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Он признан виновным по статье о государственной измене.

По данным следствия, мужчина через криптообменник отправил деньги со своей карты иностранной организации. Эта структура собирала средства на покупку формы, оружия, боеприпасов и беспилотников. Следователи считают, что все это применялось против российских военных и использовалось при подготовке диверсий на важных объектах.

В прокуратуре добавили, что мобильный телефон, применявшийся для совершения переводов, конфискован в доход государства. Помимо колонии, после освобождения мужчина будет ограничен в свободе еще на 1,5 года.

Ранее суд в Алтайском крае приговорил жительницу Бийска к 16 годам колонии за госизмену. По данным следствия, женщина перевела 360 тыс. рублей на счет, связанный с украинскими военнослужащими.

