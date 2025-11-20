Венгрия намерена прекратить практику направления средств европейских налогоплательщиков «украинской мафии», заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Глава внешнеполитического ведомства охарактеризовал ситуацию в Брюсселе как «безумие» и выразил несогласие с планами председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине дополнительные €100 млрд (9,5 трлн рублей).

Кто знает, на что пойдут деньги венгров и европейцев. Сегодня мы поедем в Брюссель, чтобы остановить это безумие. Деньги венгерского народа не могут пойти на Украину для финансирования военной мафии, — высказался дипломат.

Ранее Сийярто охарактеризовал как ненормальную практику расходование средств европейских налогоплательщиков на предметы роскоши для украинских коррупционеров. Особое недоумение главы внешнеполитического ведомства вызвали планы Брюсселя выделить киевским властям дополнительные средства.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о несогласии страны с вступлением Украины в Европейский союз, предложив вместо этого установить отношения стратегического партнерства. Глава правительства объяснил данную позицию возможными угрозами для европейской безопасности и негативными экономическими последствиями для Венгрии.