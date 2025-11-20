На Украине признали обвал фронта в «форпосте Запорожья» «Громадське»: ВСУ столкнулись с обвалом фронта в Гуляйполе

Вооруженные силы Украины переживают обвал фронта в Гуляйполе в Запорожской области вслед за Покровском в Донецкой Народной Республике и Купянском и Харьковской области, сообщает телеканал «Громадське» со ссылкой на одного из офицеров. При этом сам город называют форпостом региона.

Безусловно, это обвал [фронта]. И скорость продвижения противника сигнализирует нам об этом. Насколько велик этот обвал — сказать сложно, потому что это происходит в данный момент, — отметил украинский офицер.

По его словам, сложно сказать, кто виноват в текущем положении украинской армии. Сами бойцы 102-й бригады ВСУ называют ситуацию катастрофической. Военнослужащие жалуются, что находятся на данном направлении уже «целую вечность».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов предположил, что украинские войска предпринимают попытки контратаки в направлении Гуляйполя, находясь в отчаянии. По его мнению, отсутствие логистики в этом регионе и нехватка ресурсов ставят противника в безвыходное положение.