Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 16:45

Воробьев раскрыл, сколько колледжей модернизируют в Подмосковье в 2025 году

Воробьев: в Подмосковье в 2025 году модернизируют девять колледжей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Московской области в 2025 году обновят девять колледжей в рамках программы по модернизации учебных заведений, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В частности, в регионе улучшат учебные лаборатории и мастерские — всего 31 объект.

Все мастерские будут оснащены современным оборудованием — таким же, как на производствах. Это позволит ребятам получать навыки, которые они смогут сразу применить, когда придут работать на предприятия, — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что в мастерских по рабочим профессиям установят новые токарные и фрезерные станки, 3D-принтеры и сварочные ячейки. В общей сложности сейчас среднее профессиональное образование в Подмосковье получают 84 тыс. студентов, подытожил губернатор.

Ранее сообщалось, что в 10 школах Подмосковья с 2025 по 2026 год пройдет капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Семья». В список вошли учреждения в Наро-Фоминске, Электростали, Пущине, Подольске, Серпухове и других городах.

Подмосковье
колледжи
образование
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист ответила, на сколько может подорожать электроника из-за техсбора
Захарова резко ответила на слова Каллас о помощи Украине
Участники ММФ БРИКС из Сенегала поделились ожиданиями от форума
Известный преступник-каннибал вышел на свободу на 50 лет раньше
Логистическая катастрофа ВСУ, провал в ДНР: новости СВО к вечеру 20 ноября
Госдума приняла закон об изменении НДС в России с 2026 года
Захарова вступилась за военкора после инцидента в Армении
Подросток убил отца кувалдой и рассказал об этом родственникам
На Украине раскрыли, с кем Зеленский встретился в Киеве
Названо число конфискованных автомобилей, которые отправили на СВО
Раскрыты шансы Залужного стать президентом Украины
Переезд в США, возвращение в эфир, долг за капремонт: как живет Юлий Гусман
Медуза-убийца: россияне привезут домой из Малайзии прах своего сына
На Украине раскрыли детали законспирированной жизни Миндича
Россиянку оштрафовали за публикацию гадальной карты
Лукашенко поручил МТЗ создать лучший в мире супертрактор
Раскрыто, о чем ЕС попросит Россию после завершения конфликта на Украине
Бывшая жена известного футболиста требует от него 6 млн рублей
«Повторит судьбу Ефремова»: адвокат высказался о нарушениях Кокорина
«Мы создали модель»: как на ММФ БРИКС формируют локальный культурный код
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.