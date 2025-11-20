Воробьев раскрыл, сколько колледжей модернизируют в Подмосковье в 2025 году

В Московской области в 2025 году обновят девять колледжей в рамках программы по модернизации учебных заведений, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В частности, в регионе улучшат учебные лаборатории и мастерские — всего 31 объект.

Все мастерские будут оснащены современным оборудованием — таким же, как на производствах. Это позволит ребятам получать навыки, которые они смогут сразу применить, когда придут работать на предприятия, — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что в мастерских по рабочим профессиям установят новые токарные и фрезерные станки, 3D-принтеры и сварочные ячейки. В общей сложности сейчас среднее профессиональное образование в Подмосковье получают 84 тыс. студентов, подытожил губернатор.

Ранее сообщалось, что в 10 школах Подмосковья с 2025 по 2026 год пройдет капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Семья». В список вошли учреждения в Наро-Фоминске, Электростали, Пущине, Подольске, Серпухове и других городах.