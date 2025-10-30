Масштабная модернизация ждет школы искусств Подмосковья

Капитальный ремонт пройдет в 10 школах Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья» с 2025 по 2026 год, сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья. В список вошли учреждения в Наро-Фоминске, Электростали, Пущине, Подольске, Серпухове и других городах.

В рамках капремонта будут обновлены системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и вентиляции, заменены оконные и дверные блоки, проведен ремонт учебных классов, концертных залов, коридоров и санузлов. Также учреждения оснастят новой мебелью и современным оборудованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области до конца 2025 года благоустроят 76 общественных пространств. В частности, работы проведут на территории 16 скверов, 15 парков, 11 набережных, 15 пешеходных зон и 10 лесопарков.

До этого Воробьев заявил, что в Московской области в 2025 году отремонтируют свыше 3 тыс. многоквартирных домов. По его словам, обновление жилищного фонда — одно из приоритетных направлений властей региона. С января 2025 года капитальный ремонт уже прошел в 1522 многоквартирных домах.