Воробьев рассказал о благоустройстве общественных зон в Подмосковье Воробьев: в 2025 году в Подмосковье благоустроят 76 общественных пространств

В Московской области до конца 2025 года благоустроят 76 общественных пространств, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В частности, работы проведут на территории 16 скверов, 15 парков, 11 набережных, 15 пешеходных зон и 10 лесопарков.

У нас большая, многолетняя программа, которая предполагает модернизацию наших городских парков, скверов, набережных, пешеходных зон, площадей — всего того, что украшает города, делает в них отдых жителей комфортным. И, конечно, у нас масштабная программа по созданию лесопарков — в Подмосковье их уже более 40, — подчеркнул Воробьев.

В 2025 году благоустройство также коснется четырех стел и пяти зон отдыха в парках. Губернатор отметил, что посещаемость общественных пространств, в том числе лесопарков, с каждым годом растет. По его словам, благоустройство позволяет объектам приобрести «современный и цивилизованный вид».

Ранее Воробьев заявил, что в Московской области в 2025 году отремонтируют свыше 3 тыс. многоквартирных домов. По его словам, обновление жилищного фонда — одно из приоритетных направлений властей региона.