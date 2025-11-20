Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Российские военные освободили населенный пункт в Запорожской области

ВС России освободили Веселое в Запорожской области

Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили активные действия бойцов группировки войск «Восток».

Освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили со ссылкой на наводчика-оператора танка Илью Кибардина, что украинские военнослужащие, находящиеся в окружении в Красноармейске, демонстрируют признаки ослабления сопротивления. По словам военного, на этой территории наблюдается сокращение активности использования беспилотных летательных аппаратов. Экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового полка успешно уничтожил пункт временной дислокации формирований ВСУ.

До этого военное ведомство сообщило, что расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» нанес удар по опорному пункту ВСУ в Днепропетровской области. Штурмовые подразделения российских войск смогли продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях.

Россия
Минобороны РФ
Запорожская область
ВС РФ
