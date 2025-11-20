Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 05:49

Штурмовики ВС РФ смогли продвинуться под Днепром из-за «Града»

Расчет РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. В результате успешного применения оружия штурмовые подразделения российских войск смогли продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно информации военного ведомства, залп из реактивной системы залпового огня привел к уничтожению опорного пункта противника, инженерных сооружений и живой силы ВСУ. После понесенных потерь украинские подразделения были вынуждены оставить занимаемый участок обороны.

Это позволило нашим штурмовикам продвинуться и закрепиться на новых позициях, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили село Нечаевка, расположенное в Днепропетровской области. В Минобороны РФ проинформировали, что продвинуться вглубь удалось благодаря силам группировки войск «Восток». Также по информации министерства, удалось освободить поселок Цегельное в Харьковской области.

До этого стало известно, что российские бойцы завершили зачистку улицы Васильковой в Купянске. Отряд продолжает выбивать украинских военных из города.

РСЗО Град
продвижение
штурмовики
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подсчитаны убытки США от конфискации российских активов
Новая стрижка во сне: что ждать мужчинам и женщинам
Окруженные в Красноармейске ВСУ ослабевают: успехи ВС РФ к утру 20 ноября
Стилист дала совет, как выбрать теплый и практичный пуховик
Названо условие, при котором армия НАТО войдет на Украину
Инфекционист назвал крайне опасное осложнение гепатита А
Нарколог рассказал, кому нельзя пить шампанское
«Скоро додавим»: стало известно о положении ВСУ в Красноармейске
Баня во сне: раскрываем тайные смыслы для мужчин и женщин
Зеленского заподозрили в подготовке побега с Украины
Сколько стоит доехать до Сочи на Новый год по платной трассе М-4 «Дон»
В Госдуме рассказали, что делать при задержке зарплаты
Штурмовики ВС РФ смогли продвинуться под Днепром из-за «Града»
Раскрыта главная причина требований США о выборах на Украине
В Госдуме призвали запретить знаменитостям давать интервью иноагентам
Штрафы для курильщиков на работе могут заметно увеличиться
Зависимость, Донбасс и мнение об СВО, аборт: как живет Маша Малиновская
Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут
Россиянам объяснили, как правильно выбрать фундамент для дома
Два российских аэропорта временно перестали принимать самолеты
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.