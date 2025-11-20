Штурмовики ВС РФ смогли продвинуться под Днепром из-за «Града» Расчет РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. В результате успешного применения оружия штурмовые подразделения российских войск смогли продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно информации военного ведомства, залп из реактивной системы залпового огня привел к уничтожению опорного пункта противника, инженерных сооружений и живой силы ВСУ. После понесенных потерь украинские подразделения были вынуждены оставить занимаемый участок обороны.

Это позволило нашим штурмовикам продвинуться и закрепиться на новых позициях, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили село Нечаевка, расположенное в Днепропетровской области. В Минобороны РФ проинформировали, что продвинуться вглубь удалось благодаря силам группировки войск «Восток». Также по информации министерства, удалось освободить поселок Цегельное в Харьковской области.

До этого стало известно, что российские бойцы завершили зачистку улицы Васильковой в Купянске. Отряд продолжает выбивать украинских военных из города.