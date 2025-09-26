Удар ВСУ из «Града» по Брянску в ночь на 26 сентября: детали, пострадавшие

Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область в ночь на 26 сентября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Что об этом известно, сколько раненых, есть ли погибшие?

Что известно об атаке на Брянскую область в ночь на 26 сентября

По словам Богомаза, ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. Он добавил, что в результате атаки пострадал один ребенок.

Губернатор также рассказал о возникших возгораниях и повреждениях жилых домов, административных зданий.

«Бесчеловечные преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный массированный удар нанесли ВСУ из РСЗО „Град“ по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате подлого удара есть возгорания и повреждения жилых домов, административных зданий», — написал он.

Позднее Богомаз заявил, что число пострадавших в результате обстрела Белой Березки возросло до девяти человек. Все раненые своевременно госпитализированы и получают медицинскую помощь, отметил губернатор. Пострадавшим гарантирована необходимая поддержка, включая материальную компенсацию, заключил он.

«Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти. Ничего святого! Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка. Били „Градом“ по мирным жителям! Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказано в публикации.

Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ в ночь на 26 сентября

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Ростовом-на-Дону и Таганрогом произошло около семи взрывов, предположительно, системы ПВО сбили дроны ВСУ. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

По данным SHOT, в Ростове-на-Дону взрывы произошли на западе города, а в Таганроге — на севере, в Краснодарском крае действовал режим опасности атаки БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Кроме того, боевой беспилотник ВСУ подавлен на территории площадки сооружения Курской АЭС-2, сообщила пресс-служба Росэнергоатома. Там отметили, что станция работает в штатном режиме, пострадавших не выявлено.

«Разрушений и пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы. Происшествие не повлияло на работу предприятия и график сооружения новых энергоблоков», — говорится в сообщении.

