Около Курской АЭС-2 подавили украинский БПЛА

Боевой беспилотник ВСУ подавлен на территории площадки сооружения Курской АЭС-2, сообщила пресс-служба Росэнергоатома. Там отметили, что станция работает в штатном режиме, пострадавших не выявлено.

Разрушений и пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы. Происшествие не повлияло на работу предприятия и график сооружения новых энергоблоков, — говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, в одном из зданий посекло стены. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, подчеркнули в ведомстве.

Ранее пресс-служба электростанции сообщала, что радиационный фон на Курской АЭС не превышает нормальные значения после попытки атаки ВСУ. При этом энергоблоки № 1 и № 2 работают в режиме «без генерации», а энергоблоки № 3 и № 4 функционируют на мощностях, установленных диспетчерским графиком.

До этого директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что российская сторона фиксирует увеличение интенсивности украинских атак на ЗАЭС. По его мнению, эскалация напряженности напрямую связана с предстоящим визитом в Россию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Кроме того, российские средства ПВО также уничтожили 55 украинских дронов в ночь с 24 на 25 сентября. В МО отметили, что атака ВСУ велась над Ростовской областью и Краснодарским краем.