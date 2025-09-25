На Курской АЭС измерили уровень радиации после попытки атаки ВСУ

Радиационный фон на Курской АЭС не превышает нормальные значения после попытки атаки ВСУ, сообщила пресс-служба электростанции в своем Telegram-канале. При этом энергоблоки № 1 и 2 работают в режиме «без генерации», а энергоблоки № 3 и 4 функционируют на мощностях, установленных диспетчерским графиком.
Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, — говорится в сообщении.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ пытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове. По его словам, БПЛА зацепил одно из строений строящейся станции. Он добавил, что АЭС работает в штатном режиме.
Ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что российская сторона фиксирует увеличение интенсивности украинских атак на ЗАЭС. По его мнению, эскалация напряженности напрямую связана с предстоящим визитом в Россию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Черничук отметил, что обстрелы носят волнообразный характер, сменяясь периодами затишья.