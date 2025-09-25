На Курской АЭС измерили уровень радиации после попытки атаки ВСУ Радиационный фон на Курской АЭС не превышает норму

Радиационный фон на Курской АЭС не превышает нормальные значения после попытки атаки ВСУ, сообщила пресс-служба электростанции в своем Telegram-канале. При этом энергоблоки № 1 и 2 работают в режиме «без генерации», а энергоблоки № 3 и 4 функционируют на мощностях, установленных диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, — говорится в сообщении.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ пытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове. По его словам, БПЛА зацепил одно из строений строящейся станции. Он добавил, что АЭС работает в штатном режиме.

Ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что российская сторона фиксирует увеличение интенсивности украинских атак на ЗАЭС. По его мнению, эскалация напряженности напрямую связана с предстоящим визитом в Россию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Черничук отметил, что обстрелы носят волнообразный характер, сменяясь периодами затишья.