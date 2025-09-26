SHOT сообщил, что над двумя городами России прогремели взрывы SHOT: над Ростовом-на-Дону и Таганрогом зафиксировано около семи взрывов

Telegram-канал SHOT передает, что над Ростовом-на-Дону и Таганрогом произошло около семи взрывов, предположительно, системы ПВО сбивают дроны ВСУ. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

По данным SHOT, в Ростове-на-Дону взрывы произошли на западе города, а в Таганроге — на севере, в Краснодарском крае сейчас действует режим опасности атаки БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее выяснилось, что ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками типа FP-1, начиненными поражающими элементами. Внутри взрывчатки одного из сбитых FP-1 обнаружили осколочные элементы. Часть уничтоженных беспилотников не удалось идентифицировать — от них остались лишь угли после срабатывания зарядов. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины могут атаковать газопроводы и аэродромы Евросоюза. Такое предупреждение она озвучила на фоне ударов ВСУ по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске.