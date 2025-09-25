Количество пострадавших от удара ВСУ по Белой Березке увеличилось Число раненых мирных жителей в поселке Белая Березка возросло до девяти

Число пострадавших в результате обстрела Белой Березки возросло до девяти человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что нападение на поселок было совершено в вечернее время с применением РСЗО «Град».

Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти, — сказано в публикации.

Все раненые своевременно госпитализированы и получают медицинскую помощь, отметил губернатор. Пострадавшим гарантирована необходимая поддержка, включая материальную компенсацию, заключил он.

Ранее Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. Он добавил, что в результате атаки пострадал один ребенок.

До этого сообщалось об атаке многоэтажного дома в Белгороде. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ранения получил один из местных жителей. По его словам, пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки доставили в больницу.