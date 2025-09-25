ВСУ в огневом мешке и заминированные дети: новости СВО на вечер 25 сентября

Огневой мешок для ВСУ, скорое освобождение Кировска, промах с новейшим ЗРК «Бук-М3» и мины в мертвых детях. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 25 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Шаг за шагом к цели: успехи ВС РФ в ДНР

Военные установили огневой контроль над Северском, обходя город с севера, юга и запада, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, украинское командование стягивает резервы на этот участок фронта. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

«Северск уже находится в огневом мешке. Наши силы обходят город с севера, юга и западной стороны», — уточнил советник.

Также российские бойцы завершают освобождение другого населенного пункта ДНР — Кировска. В настоящее время, по данным оборонного ведомства, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города.

«Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города», — рассказали в оборонном ведомстве.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Успехи ВС РФ наблюдаются и в Новоселовке. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы зачистили от ВСУ около 50 домов и построек. Существенно улучшить свое положение они смогли после форсирования реки Нитриус и закрепления на ее западном берегу. Военэксперт добавил, что ВСУ пытаются удержать центральную часть Новоселовки, но у них ничего не выходит и они вынуждены оттягивать силы и средства на западные окраины села. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По официальным данным, с начала текущего года ВС РФ освободили более 4 714 кв. км. В ДНР под контроль российской армии было взято свыше 3 308 кв. км, в ЛНР — более 205 кв. км.

Промах с «Бук-М3»: Switchblade 600 уничтожен

Российский военнослужащий Данил Солькин предотвратил уничтожение зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3». Во время движения к огневой позиции ефрейтор увидел тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600. Солькин успел вывести «Бук-М3» из зоны видимости противника в укрытие, после чего беспилотник был уничтожен.

Как рассказал военный эксперт Алексей Живов, «Бук-М3» является важным активом Минобороны РФ для защиты группировок войск от беспилотников и крылатых ракет. Кроме того, это самая дорогая система ПВО четвертого поколения.

«Бук-М3» — это новейший ЗРК ближнего и среднего радиуса. Очень дорогое и ценное имущество для Министерства обороны, потому что защищает группировку от беспилотников и крылатых ракет, — поделился Живов.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряды ВСУ прохудились — помог «Искандер»

Военкор Юрий Котенок сообщил о ликвидации командира разведывательной группы ГУР Украины Романа Веркальца. По его информации, это произошло 17 сентября. Также появилась информация о ликвидации майора Александра Вирага. Он был руководителем управления 157-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. По данным силовых структур, Вирагу ликвидировали на Запорожском направлении. В Минобороны РФ информацию о военнослужащих не комментировали.

Еще 300 военнослужащих ВСУ были ликвидированы в ходе ракетного удара по полигону Гончаровский в Черниговской области. В их числе — 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 429-й полк беспилотных систем «Ахиллес». Как рассказали в силовых структурах, для атаки на противника использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Кроме того, были разрушены три ангара с техникой и 12 автомобилей ВСУ.

Кроме того, две штурмовые группы ВСУ были уничтожены в районе Клебан-Быкского водохранилища. По данным Минобороны, противник был нейтрализован при попытке выхода из окружения в ДНР.

Также российские военные нанесли точный удар по позиции зенитно-ракетного комплекса Patriot, принадлежащего ВСУ. В результате атаки были уничтожены пусковая установка, кабина боевого управления и радиолокационная станция AN/MPQ-65 американского производства.

Зверства ВСУ: детские тела стали минами

Украинские военные при отходе с позиций в Днепропетровской области используют тела детей в качестве мин-ловушек, сообщил военный эксперт Игорь Кимаковский. Таким образом противник пытается сыграть на человечности российских бойцов. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«В Днепропетровской области замечены факты минирования украинской стороной тел не только собственных сослуживцев и гражданских, но даже детей», — сказал Кимаковский.

