Мины в трупах детей, айтишник-предатель, ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 25 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Противник открыл огонь по Краснодарскому краю и убил двух человек. В Мордовии айтишник собирал данные о ВС РФ и отправлял их украинской разведке. Военные ВСУ повредили последнюю линию энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, поставив под угрозу жизни миллионов людей. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более 80 дронов ВСУ за ночь атаковали регионы РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на три региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 45 дронов.

Под огнем противника оказались Ростовская область, Краснодарский край и Крым. Несколько воздушных целей были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.

Накануне украинские военные запускали беспилотные аппараты в сторону РФ в течение всего дня. По данным российского военного ведомства, с 12:00 до 23:00 средства ПВО уничтожили 36 беспилотников противника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ ударили по центру Новороссийска и убили двух человек

Накануне из-за атак БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ жителей Сочи эвакуировали с пляжей, доступ к ним временно закрыли. Эвакуация также проводилась в аэропорту города. 25 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин заявил в своем Telegram-канале, что все 180 пляжей заработали в обычном режиме.

Накануне в Туапсе в результате прилетов дронов пострадали два человека: взрослый и ребенок. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще семь человек получили ранения и двое погибли при ударах БПЛА по Новороссийску.

«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке. <…> Беспилотники ударили в центр города в разгар дня. К сожалению, есть погибшие. <…> Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы „Новороссийск“», — сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Минувшей ночью фрагменты одного из сбитых дронов, по данным местного оперштаба, упали на крупное предприятие в Белореченском районе. В результате вспыхнул пожар.на площади 50 кв. м. 140 сотрудников организации эвакуировали в защитное сооружение.

Министерство обороны России не комментировало сведения об ударах ВСУ по Кубани и их последствиях.

Гладков оценил последствия атак ВСУ на Белгородчину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 58 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 125 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и пять частных домов, складское помещение, инфраструктурный объект, а также тепловоз, два грузовых автомобиля и семь легковых машин.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

IT-специалист из Мордовии попался на шпионаже в пользу ВСУ

В Мордовии был задержан сотрудник IT-компании, который подозревается в работе на украинские спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, мужчина собирал данные о расположенных в регионе объектах критически важной инфраструктуры и передавал их Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Федеральной службой безопасности РФ в Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены», — сказано в сообщении.

Установлено, что подозреваемый самостоятельно вышел на контакт с представителем ГУР. По версии следствия, для передачи информации задержанный использовал Telegram. Мужчина также делился сведениями о сотруднике МВД по Республике Мордовия, на которого планировалось покушение.

В ДНР назвали число пострадавших при ударах украинских военных

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике было зафиксировано пять случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты совершили два обстрела на Горловском и по одному — на Донецком, Светлодарском и Великоновоселковском направлениях. Противник выпустил по региону шесть боеприпасов.

В результате ударов были повреждены инфраструктурный объект и спецтехника. Пострадал один мирный житель.

«В селе Новопетриковка <…> при атаке вражеского беспилотника на автомобиль пострадал мужчина 1972 г. р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

ВСУ ударили по ЗАЭС и поставили под угрозу жизни миллионов людей

В результате обстрела ВСУ была повреждена последняя линия энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он назвал атаку очередным актом ядерного терроризма. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В результате целенаправленного огневого воздействия была повреждена и отключена высоковольтная линия электропередачи „Днепровская“ — последняя действовавшая внешняя линия, питавшая станцию. Удар ВСУ по линии ЗАЭС нарушает фундаментальные принципы ядерной безопасности МАГАТЭ и угрожает жизням миллионов людей», — написал он.

Глава региона пояснил, что станция была переведена на дизель-генераторы. В настоящее время, по словам Балицкого, технологические системы ЗАЭС находятся в безопасности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы ВСУ минируют тела детей в Днепропетровской области

Украинские солдаты стали минировать тела детей при отступлении в Днепропетровской области, заявил военный эксперт Игорь Кимаковский. Он предположил, что таким образом противник пытается сыграть на человечности российских военнослужащих. В Министерстве обороны РФ не комментировали эту информацию.

«В Днепропетровской области замечены факты минирования украинской стороной тел не только собственных сослуживцев и гражданских, но даже детей», — сказал Кимаковский.

