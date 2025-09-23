Ничего святого: пьяные 12-летки разгромили склад гумпомощи бойцам СВО

В Благовещенске подростки разгромили склад, на котором хранилась гуманитарная помощь для бойцов СВО. Все вещи, технику и продукты питания собрали своими силами местные жители, чтобы помочь фронту. Какое наказание грозит малолетним хулиганам, стоит ли ужесточить санкции за подобные выходки, где еще подростки совершали преступления против военных — в материале NEWS.ru.

Как подростки разгромили склад с гуманитарной помощью

Как сообщает «Русская община» Амурской области, компания пьяных подростков в возрасте от 12 до 16 лет проникла в помещение, где хранилась гуманитарная помощь для фронта. Там находились не только вещи, продукты питания и прочие предметы первой необходимости, но и серьезная дорогостоящая техника.

«Все это всем миром жертвовали для бойцов простые русские люди», — сообщили в «Русской общине».

В результате малолетние хулиганы разворошили коробки с гумпомощью бойцам СВО, а также разбили и переломали ценные товары и технику. А на крыше помещения подростки спалили упаковку газовых баллонов. Общая сумма ущерба составляет более одного миллиона рублей.

«На месте преступления обнаружены пустая тара от спиртного и рвотные массы», — отметили в «Русской общине».

После погрома волонтеры навели порядок в складских помещениях, а также они укрепили решетки на окнах и входные двери. Виновники пока не найдены, правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего.

«Материальная помощь фронту, по крохе собранная простыми людьми, спасает жизни бойцов и приближает нашу победу. Ее уничтожение — серьезное и недопустимое преступление», — поделились мнением в «Русской общине».

Общероссийский народный фронт доставил участникам СВО гуманитарную помощь Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Какое наказание может грозить подросткам, разгромившим склад гумпомощи

Преступления, которые совершили подростки в Благовещенске, подпадают под признаки умышленного повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений, это часть 2 статьи 167 УК РФ, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

«С учетом того, что подросткам всем до 16 лет, они по этой статье подлежат уголовной ответственности, но на практике им могут года по два в воспитательной колонии дать. Кому-то условно дадут», — предположил адвокат.

Он отметил, что отягчающими обстоятельствами будут являться бутылки от спиртных напитков и рвотные массы, найденные на складе. Эти улики подтверждают, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

«Этих молодых правонарушителей, конечно же, к ответственности привлекут», — сказал Багатурия.

Также за совершенное преступление подросткам может грозить и более серьезная ответственность, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Дмитрий Джулай. По его словам, их действия могут быть квалифицированы не только как повреждение имущества.

«Ответственность может грозить самая разная, вплоть до 275 УК РФ (государственная измена), если выяснится, что они это делали по заказу недружественной нам страны. Например, в телефоне найдут переписку с какими-нибудь „неустановленными лицами из числа граждан Украины“. За взрыв газовых баллонов могут и 205 УК (террористический акт) вменить», — сказал он.

Джулай добавил, что максимальное наказание для подростков по таким серьезным статьям — 10 лет лишения свободы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоит ли ужесточить наказание за порчу гуманитарной помощи

Современное российское законодательство достаточно жестко наказывает преступления, подобные совершенному в Благовещенске, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Подростки, конечно, могут избежать уголовного наказания, но родители в любом случае компенсируют полностью всю стоимость испорченного товара. Неважно, это гуманитарная помощь или это товар на складе магазина. У этого товара в любом случае есть стоимость, по результатам экспертизы она будет посчитана и взыскана с родителей», — поделился мнением парламентарий.

Где еще подростки совершали преступления против военных

Ранее неизвестные разгромили и подожгли могилу корреспондента «Известий» Александра Федорчака, который погиб в зоне спецоперации на Украине. На видео зафиксированы раскиданные траурные венки и цветы. Крест на месте захоронения уцелел, но почернел от огня. Также вандалы раскидали рядом таблички с других могил и пытались их поджечь. Личности виновных устанавливаются.

До этого под Калининградом компания подростков разгромила школьный автобус, который планировалось отправить в зону специальной военной спецоперации. Подростки выбили боковое и повредили лобовое стекло. Также они распылили в салоне содержимое огнетушителя и сломали единственную дверь. Хулиганы сняли свои похождения на видео и сами опубликовали его в соцсетях. За кадром слышна нецензурная брань.

Также двое подростков 13 и 15 лет надругались над воинскими захоронениями в селе Березово Кемеровской области, сообщило региональное управление СК. Школьники повредили в том числе захоронения участников спецоперации на Украине. Компания держала в страхе все село: они часто терроризируют детей, а однажды окунули пятиклассника головой в унитаз. СК ведет расследование.

