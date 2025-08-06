«Знал, что девочке нет 16»: полицейский совратил школьницу и ушел на СВО

В Алапаевске Свердловской области 15-летняя школьница забеременела от 39-летнего сотрудника полиции. Против мужчины возбудили уголовное дело, после чего он ушел на СВО. Адвокат семьи потерпевшей считает, что статью намеренно смягчили. Подробности — в материале NEWS.ru.
В Алапаевске полицейского заподозрили в совращении школьницы в течение полугода
Об инциденте, произошедшем в Алапаевске, стало известно 17 июля. Как сообщил депутат областной думы Андрей Альшевских в Telegram-канале, полицейский совращал 15-летнюю школьницу на протяжении полугода. В итоге девочка забеременела.
Парламентарий заявил, что семья потерпевшей пыталась привлечь мужчину к ответственности, однако столкнулась с круговой порукой. Он подчеркнул, что направил запросы руководителям прокуратуры, Следкома и ГУВД области, чтобы они инициировали проверки.
Что известно о потерпевшей школьнице и полицейском из Алапаевска
Адвокат потерпевшей стороны Сергей Самков написал в Telegram-канале, что девочка воспитывается в многодетной семье. По его словам, подозреваемый женат, у него есть ребенок.
«Ко мне за помощью обратилась многодетная мама, плачет: взрослый мужчина втерся в доверие к ее несовершеннолетней дочери и вступил с ней в интимную связь. Вскоре любитель юного тела вновь вышел на связь с девочкой и предложил встретиться. При встрече ввел ее в заблуждение, завоевав симпатию обещаниями, что бросит свою жену и ребенка и женится на ней», — написал Самков.
По его словам, подозреваемый, имеющий звание майора полиции, занимал пост начальника экспертно-криминалистической группы отдела внутренних дел. Самков подчеркнул, что полицейский заведомо знал, что девочке нет 16 лет, но все равно предложил ей встречаться.
«В результате неоднократных действий сексуального характера со взрослым мужчиной девочка забеременела и стала ему не нужна», — сказал адвокат.
Он также отметил, что мать девочки обратилась в полицию, но сначала дело возбуждать не стали. Самков подчеркнул, что мужчина на хорошем счету у начальства и читает лекции в детских образовательных учреждениях.
«Для всех он образец примера: честный сотрудник и добропорядочный семьянин», — подчеркнул адвокат.
Как обвиняемый в растлении школьницы полицейский пытался замести следы
По словам адвоката, подозреваемый случайно познакомился с девочкой в тот момент, когда подрабатывал частным извозом. Он подвозил на машине потерпевшую и ее подругу. Самков также отметил, что мужчина пытался скрыть причастность к преступлению.
«Когда началась доследственная проверка после обращения в правоохранительные органы матери девочки, подозреваемый, отправляя сообщения через мессенджер потерпевшей, подговаривал ее, что при допросе надо говорить, что якобы она обманула его с возрастом. Просил девочку тайно „залезть“ в телефон матери и удалить компрометирующую его переписку между ним и ее матерью. Приезжал домой к потерпевшей и просил подписать „нужные документы“, которые якобы ему передал следователь», — сказал юрист.
По его словам, мужчина говорил девочке, что весь отдел в курсе и решает, как выйти из этой ситуации.
Против майора возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Впоследствии его уволили из органов правопорядка.
Обвиняемый в совращении школьницы полицейский ушел на СВО
3 августа Альшевских написал, что обвиняемый отправился в зону спецоперации. Парламентарий предположил, что экс-полицейский не стал дожидаться завершения предварительного следствия, поскольку закон позволяет тем, кто совершил преступление небольшой или средней степени тяжести, искупить вину таким образом.
«Однако в нынешней истории есть немаловажный нюанс. Представитель потерпевшей стороны считает, что местные следователи проигнорировали факт изнасилования, применив более мягкую статью, чем следовало. В результате мужчина воспользовался занижением квалификации и заключил контракт с Минобороны. В противном случае он не смог бы этого сделать», — заявил парламентарий.
Самков подтвердил эту информацию в беседе с NEWS.ru.
«Подтверждаю то, что подозреваемый ушел на СВО. Как представитель потерпевшей стороны я не согласен с квалификацией преступления по ч. 1 ст. 134 УК РФ. Полагаю, что по одному из эпизодов было изнасилование. Будем обжаловать решение следствия», — сказал он.
Полицейского заставят платить алименты школьнице?
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец высказала мнение в беседе с NEWS.ru, что школьница должна получить максимальную поддержку: алименты, психологическую и медицинскую помощь, а также все необходимые пособия. В случае надобности ее должны перевести на домашнее обучение.
«Отец обязан платить алименты со своего дохода с момента рождения ребенка. Если он добровольно не будет этого делать, то в судебном порядке с него все взыскивается. Даже не требуется его согласия. Независимо от того, есть ли у мужчины жена или нет, он обязан платить алименты», — отметила Волынец.
По ее словам, девочка не должна ни в чем нуждаться. Омбудсмен посоветовала семье школьницы обратиться в отдел социального обеспечения района по месту проживания, а также к региональному уполномоченному по правам ребенка. Она выразила готовность оказать содействие.
«Если девочка учится в школе, то нужно ей дать возможность учиться столько времени, сколько она захочет. Если ей неудобно ходить в школу, то ей обязаны по факту беременности обеспечить домашнее образование», — сказала омбудсмен Татарстана.
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