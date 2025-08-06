«Знал, что девочке нет 16»: полицейский совратил школьницу и ушел на СВО

«Знал, что девочке нет 16»: полицейский совратил школьницу и ушел на СВО

В Алапаевске Свердловской области 15-летняя школьница забеременела от 39-летнего сотрудника полиции. Против мужчины возбудили уголовное дело, после чего он ушел на СВО. Адвокат семьи потерпевшей считает, что статью намеренно смягчили. Подробности — в материале NEWS.ru.

В Алапаевске полицейского заподозрили в совращении школьницы в течение полугода

Об инциденте, произошедшем в Алапаевске, стало известно 17 июля. Как сообщил депутат областной думы Андрей Альшевских в Telegram-канале, полицейский совращал 15-летнюю школьницу на протяжении полугода. В итоге девочка забеременела.

Парламентарий заявил, что семья потерпевшей пыталась привлечь мужчину к ответственности, однако столкнулась с круговой порукой. Он подчеркнул, что направил запросы руководителям прокуратуры, Следкома и ГУВД области, чтобы они инициировали проверки.

Что известно о потерпевшей школьнице и полицейском из Алапаевска

Адвокат потерпевшей стороны Сергей Самков написал в Telegram-канале, что девочка воспитывается в многодетной семье. По его словам, подозреваемый женат, у него есть ребенок.

«Ко мне за помощью обратилась многодетная мама, плачет: взрослый мужчина втерся в доверие к ее несовершеннолетней дочери и вступил с ней в интимную связь. Вскоре любитель юного тела вновь вышел на связь с девочкой и предложил встретиться. При встрече ввел ее в заблуждение, завоевав симпатию обещаниями, что бросит свою жену и ребенка и женится на ней», — написал Самков.

По его словам, подозреваемый, имеющий звание майора полиции, занимал пост начальника экспертно-криминалистической группы отдела внутренних дел. Самков подчеркнул, что полицейский заведомо знал, что девочке нет 16 лет, но все равно предложил ей встречаться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В результате неоднократных действий сексуального характера со взрослым мужчиной девочка забеременела и стала ему не нужна», — сказал адвокат.

Он также отметил, что мать девочки обратилась в полицию, но сначала дело возбуждать не стали. Самков подчеркнул, что мужчина на хорошем счету у начальства и читает лекции в детских образовательных учреждениях.

«Для всех он образец примера: честный сотрудник и добропорядочный семьянин», — подчеркнул адвокат.

Как обвиняемый в растлении школьницы полицейский пытался замести следы

По словам адвоката, подозреваемый случайно познакомился с девочкой в тот момент, когда подрабатывал частным извозом. Он подвозил на машине потерпевшую и ее подругу. Самков также отметил, что мужчина пытался скрыть причастность к преступлению.

«Когда началась доследственная проверка после обращения в правоохранительные органы матери девочки, подозреваемый, отправляя сообщения через мессенджер потерпевшей, подговаривал ее, что при допросе надо говорить, что якобы она обманула его с возрастом. Просил девочку тайно „залезть“ в телефон матери и удалить компрометирующую его переписку между ним и ее матерью. Приезжал домой к потерпевшей и просил подписать „нужные документы“, которые якобы ему передал следователь», — сказал юрист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, мужчина говорил девочке, что весь отдел в курсе и решает, как выйти из этой ситуации.

Против майора возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Впоследствии его уволили из органов правопорядка.

Обвиняемый в совращении школьницы полицейский ушел на СВО

3 августа Альшевских написал, что обвиняемый отправился в зону спецоперации. Парламентарий предположил, что экс-полицейский не стал дожидаться завершения предварительного следствия, поскольку закон позволяет тем, кто совершил преступление небольшой или средней степени тяжести, искупить вину таким образом.

«Однако в нынешней истории есть немаловажный нюанс. Представитель потерпевшей стороны считает, что местные следователи проигнорировали факт изнасилования, применив более мягкую статью, чем следовало. В результате мужчина воспользовался занижением квалификации и заключил контракт с Минобороны. В противном случае он не смог бы этого сделать», — заявил парламентарий.

Самков подтвердил эту информацию в беседе с NEWS.ru.

«Подтверждаю то, что подозреваемый ушел на СВО. Как представитель потерпевшей стороны я не согласен с квалификацией преступления по ч. 1 ст. 134 УК РФ. Полагаю, что по одному из эпизодов было изнасилование. Будем обжаловать решение следствия», — сказал он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Полицейского заставят платить алименты школьнице?

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец высказала мнение в беседе с NEWS.ru, что школьница должна получить максимальную поддержку: алименты, психологическую и медицинскую помощь, а также все необходимые пособия. В случае надобности ее должны перевести на домашнее обучение.

«Отец обязан платить алименты со своего дохода с момента рождения ребенка. Если он добровольно не будет этого делать, то в судебном порядке с него все взыскивается. Даже не требуется его согласия. Независимо от того, есть ли у мужчины жена или нет, он обязан платить алименты», — отметила Волынец.

По ее словам, девочка не должна ни в чем нуждаться. Омбудсмен посоветовала семье школьницы обратиться в отдел социального обеспечения района по месту проживания, а также к региональному уполномоченному по правам ребенка. Она выразила готовность оказать содействие.

«Если девочка учится в школе, то нужно ей дать возможность учиться столько времени, сколько она захочет. Если ей неудобно ходить в школу, то ей обязаны по факту беременности обеспечить домашнее образование», — сказала омбудсмен Татарстана.

Читайте также:

Пятеро по лавкам у одного педофила: многодетный отец пошел под суд

Слесарь насилует старушку, муж дважды убивает жену: дикие ЧП за день

Пока жены нет дома: отчим два года насиловал падчерицу и ее подругу