Мужчина сел на 18 лет за подглядывание за девочками в туалете самолета

Мужчина сел на 18 лет за подглядывание за девочками в туалете самолета В США экс-бортпроводника приговорили к 18 годам за съемку девочек в туалете

Суд в США приговорил бывшего бортпроводника авиакомпании American Airlines к более чем 18 годам лишения свободы, пишет The Washington Post. Его признали виновным в тайной видеосъемке несовершеннолетних пассажирок в туалетной комнате самолета.

Инцидент, который привел к задержанию мужчины, произошел 2 сентября 2023 года на рейсе из Шарлотты в Бостон. Бортпроводник Эстес Картер Томпсон III предложил 14-летней пассажирке, ожидавшей очереди в туалет экономкласса, воспользоваться туалетной комнатой первого класса. Он вошел туда первым и незаметно закрепил свой iPhone на крышке унитаза.

Девочка заметила телефон и незамедлительно сообщила об этом своей матери, которая в свою очередь предупредила других членов экипажа. По прибытии самолета в Бостон Томпсона уже ждали следователи. Они конфисковали его электронные устройства и личные вещи.

В ходе расследования правоохранительные органы установили, что с января по сентябрь 2023 года бортпроводник неоднократно совершал подобные тайные видеосъемки в туалетах. В марте Томпсон полностью признал свою вину по двум ключевым пунктам обвинения: попытка сексуальной эксплуатации детей и хранение детской порнографии.

Суд назначил ему 18 с половиной лет тюремного заключения. Помимо основного срока, ему также предстоит пройти пятилетний период надзора после освобождения. В это время он будет обязан зарегистрироваться в реестре сексуальных преступников и пройти специализированную программу лечения.

Ранее в Лондоне группа мусульман поймала мужчину в никабе, который подглядывал за женщинами в раздевалках. Преступник также делал это в общественных туалетах.