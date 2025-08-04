Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 10:38

Мужчина сел на 18 лет за подглядывание за девочками в туалете самолета

В США экс-бортпроводника приговорили к 18 годам за съемку девочек в туалете

Фото: Jan Woitas/Global Look Press

Суд в США приговорил бывшего бортпроводника авиакомпании American Airlines к более чем 18 годам лишения свободы, пишет The Washington Post. Его признали виновным в тайной видеосъемке несовершеннолетних пассажирок в туалетной комнате самолета.

Инцидент, который привел к задержанию мужчины, произошел 2 сентября 2023 года на рейсе из Шарлотты в Бостон. Бортпроводник Эстес Картер Томпсон III предложил 14-летней пассажирке, ожидавшей очереди в туалет экономкласса, воспользоваться туалетной комнатой первого класса. Он вошел туда первым и незаметно закрепил свой iPhone на крышке унитаза.

Девочка заметила телефон и незамедлительно сообщила об этом своей матери, которая в свою очередь предупредила других членов экипажа. По прибытии самолета в Бостон Томпсона уже ждали следователи. Они конфисковали его электронные устройства и личные вещи.

В ходе расследования правоохранительные органы установили, что с января по сентябрь 2023 года бортпроводник неоднократно совершал подобные тайные видеосъемки в туалетах. В марте Томпсон полностью признал свою вину по двум ключевым пунктам обвинения: попытка сексуальной эксплуатации детей и хранение детской порнографии.

Суд назначил ему 18 с половиной лет тюремного заключения. Помимо основного срока, ему также предстоит пройти пятилетний период надзора после освобождения. В это время он будет обязан зарегистрироваться в реестре сексуальных преступников и пройти специализированную программу лечения.

Ранее в Лондоне группа мусульман поймала мужчину в никабе, который подглядывал за женщинами в раздевалках. Преступник также делал это в общественных туалетах.

суды
дети
самолеты
бортпроводники
педофилы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.