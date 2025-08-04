Мужчина сел на 18 лет за подглядывание за девочками в туалете самолета

Суд в США приговорил бывшего бортпроводника авиакомпании American Airlines к более чем 18 годам лишения свободы, пишет The Washington Post. Его признали виновным в тайной видеосъемке несовершеннолетних пассажирок в туалетной комнате самолета.
Инцидент, который привел к задержанию мужчины, произошел 2 сентября 2023 года на рейсе из Шарлотты в Бостон. Бортпроводник Эстес Картер Томпсон III предложил 14-летней пассажирке, ожидавшей очереди в туалет экономкласса, воспользоваться туалетной комнатой первого класса. Он вошел туда первым и незаметно закрепил свой iPhone на крышке унитаза.
Девочка заметила телефон и незамедлительно сообщила об этом своей матери, которая в свою очередь предупредила других членов экипажа. По прибытии самолета в Бостон Томпсона уже ждали следователи. Они конфисковали его электронные устройства и личные вещи.
В ходе расследования правоохранительные органы установили, что с января по сентябрь 2023 года бортпроводник неоднократно совершал подобные тайные видеосъемки в туалетах. В марте Томпсон полностью признал свою вину по двум ключевым пунктам обвинения: попытка сексуальной эксплуатации детей и хранение детской порнографии.
Суд назначил ему 18 с половиной лет тюремного заключения. Помимо основного срока, ему также предстоит пройти пятилетний период надзора после освобождения. В это время он будет обязан зарегистрироваться в реестре сексуальных преступников и пройти специализированную программу лечения.
Ранее в Лондоне группа мусульман поймала мужчину в никабе, который подглядывал за женщинами в раздевалках. Преступник также делал это в общественных туалетах.