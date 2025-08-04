Полицейские сняли с поезда обматерившего пассажиров пьяного подростка В Приморье полицейские сняли с поезда пьяного подростка-дебошира

17-летний житель Якутии устроил пьяный дебош в пассажирском поезде, следовавшем через Приморский край, сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона. Подросток обматерил проводников, а также мешал остальным пассажирам, что вынудило сотрудников вызвать правоохранителей, которые сняли его с поезда.

По предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек выражался нецензурной бранью в адрес работников поездной бригады и мешал другим пассажирам, — сказано в сообщении.

Молодого человека сняли с поезда на станции в Уссурийске. Сейчас несовершеннолетний находится в Центре временного содержания, где ожидает приезда родителей.

Ранее в подмосковном Воскресенске 19-летний юноша с татуировками двух оскалившихся собак на груди устроил дебош в торговом центре. Молодой человек разбил витрины, забрызгал кровью банкомат и полы в помещении банка. В итоге силовики задержали его, отвезли в больницу, а после передали полиции.

До этого сообщалось, что в подмосковном Домодедово группа подростков избила сверстника-инвалида, после чего видео с издевательствами было опубликовано в соцсетях. Этот факт попал в сводки информационного центра Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина было возбуждено дело по статье о хулиганстве.