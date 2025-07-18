Дебошир забрызгал кровью банкомат в торговом центре и попал на видео Дебошир с татуировками псов на груди забрызгал кровью банкомат в ТЦ Воскресенска

В подмосковном Воскресенске 19-летний юноша с татуировками двух оскалившихся собак на груди устроил дебош в торговом центре, передает пресс-служба региональной Росгвардии. Молодой человек разбил витрины, забрызгал кровью банкомат и полы в помещении банка. В итоге силовики задержали его, отвезли в больницу,а после перевязки пердали полиции.

Прибывшие на сработку тревожной сигнализации росгвардейцы задержали нарушителя порядка и вызвали бригаду скорой помощи. Опасаясь за безопасность медиков, сотрудники вневедомственной охраны сопровождали дебошира в приемном отделении, а затем передали его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово группа подростков избила сверстника-инвалида, после чего видео с издевательствами было опубликовано в соцсетях. Этот факт попал в сводки информационного центра Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина было возбуждено дело по статье о хулиганстве.