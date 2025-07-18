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18 июля 2025 в 10:20

В Домодедово подростки избили подростка-инвалида и попали на видео

В Домодедово завели дело на подростков из-за избиения сверстника-инвалида

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Домодедово группа подростков избила сверстника-инвалида, после чего видео с издевательствами было опубликовано в соцсетях. Этот факт попал в сводки информационного центра Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина было возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Следственными органами СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, — сообщили в СКР.

На кадрах видно, что пока один из подростков отвлекает ровесника, другой со спины наносит ему удар по голове. После подростки продолжают избивать юношу, пока тот кричит: «За что?!»

Ранее сообщалось, что в селе Тоболове Тюменской области в летнем лагере 15-летняя девочка пыталась удушить 10-летнюю школьницу. По словам родителей пострадавшей, подросток зажала их дочь в углу на втором этаже и начала сжимать шею. Лагерь был организован на территории сельской школы. В отделе образования муниципальной администрации уже начали проверку.

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