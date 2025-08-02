Самокатчик сбил девятилетнего ребенка и скрылся с места аварии В Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка

В Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка и скрылся с места аварии, сообщило подмосковное управление МВД в своем Telegram-канале. Мальчика доставили в больницу, полицейские ищут виновного в наезде.

Поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован несовершеннолетний 2016 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число погибших выросло на 9,5%.

Эксперты выделяют две основные причины происшествий: недостаточное развитие инфраструктуры для СИМ и нарушения ПДД со стороны пользователей. Наибольшее количество инцидентов происходит в зонах смешанного движения, где самокатчики вынуждены делить пространство с пешеходами и автомобилями.

До этого стало известно, что запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности ввели в Благовещенске Амурской области. Местные власти шли к этому постепенно на фоне травм пешеходов, аварийных ситуаций и сотен жалоб от жителей.