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31 июля 2025 в 20:55

В России резко выросло число погибших самокатчиков

Число погибших в ДТП с самокатами в России выросло на 9,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом полугодии 2025 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в докладе научного центра безопасности дорожного движения МВД России, он есть в распоряжении РИА Новости. При этом число погибших выросло на 9,5%.

По сравнению с первым полугодием 2024 года зафиксировано снижение на 20% количества ДТП с участием лиц, использующих для передвижения СИМ, а также на 20,3% числа раненных в данных ДТП, однако число погибших увеличилось на 9,5%, — отмечается в документе.

Эксперты выделяют две основные причины происшествий: недостаточное развитие инфраструктуры для СИМ и нарушения ПДД со стороны пользователей. Наибольшее количество инцидентов происходит в зонах смешанного движения, где самокатчики вынуждены делить пространство с пешеходами и автомобилями.

Положительная динамика наблюдается и в области правопослушного поведения: на 50% сократилось количество ДТП с участием несовершеннолетних, пользователи стали реже ездить вдвоем на одном самокате и пересекать пешеходные переходы без спешивания. Операторы также отмечают снижение случаев передачи арендованных СИМ детям.

Ранее сообщалось, что запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности ввели в Благовещенске Амурской области. Местные власти шли к этому постепенно на фоне травм пешеходов, аварийных ситуаций и сотен жалоб от жителей.

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