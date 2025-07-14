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14 июля 2025 в 11:50

В одном российском городе запретили самокаты

В Благовещенске ввели запрет на электросамокаты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) ввели в Благовещенске Амурской области, заявил в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев. По его словам, местные власти шли к этому постепенно на фоне травм пешеходов, аварийных ситуаций и сотен жалоб от жителей. Как объяснил Имамеев, полному запрету СИМ предшествовала попытка выстроить диалог с операторами электросамокатов, однако из этого ничего не вышло.

С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Запрет введен в соответствии с законом, принятым Заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ, — написал он.

До этого в центре Москвы произошел взрыв электросамоката на седьмом этаже квартиры в доме на Большой Андроньевской улице. Жильцы услышали громкий звук, за которым раздалось шипение, а из соседней квартиры повалил дым. По предварительной информации, причиной чрезвычайного происшествия стала детонация батареи.

Амурская область
Благовещенск
электросамокаты
запреты
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