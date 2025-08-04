Мужчина вступился за дочь и избил мальчика палкой В Уфе мужчина избил мальчика палкой из-за конфликта с его дочерью

В Уфе 40-летний мужчина причинил телесные повреждения несовершеннолетнему, информирует МВД Башкирии. Он избил палкой мальчика, с которым у его дочери случился конфликт, передает «Башинформ». Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ, квалифицируемой как хулиганство.

По информации правоохранительных органов, в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Кольцевой мужчина избивает мальчика. После получения сигнала полицейские оперативно провели необходимые мероприятия и установили личность подозреваемого. В ходе допроса мужчина пояснил, что причиной его агрессивных действий стал конфликт между его дочерью и мальчиком, в результате которого последний ударил девочку палкой по спине. Родитель не смог сдержать эмоции и ответил насилием.

В настоящее время мальчику назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести нанесенных травм. Кроме того, во время задержания мужчина использовал ненормативную лексику, за что его привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП, касающейся мелкого хулиганства.

Ранее женщина избила маленькую девочку ремнем на видео и попала в руки полиции. В МВД России уточнили, что личность россиянки из Тюмени установлена.