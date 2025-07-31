Слесарь насилует старушку, муж дважды убивает жену: дикие ЧП за день

Под Тулой пьяный слесарь после неудачной попытки изнасиловать пенсионерку сжег ее квартиру, под Екатеринбургом муж задушил супругу и инсценировал ДТП с ее участием, под Орлом подросток на мотоцикле насмерть сбил четырехлетнюю девочку — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Слесарь пытался изнасиловать и сжечь пенсионерку

В городе Узловая Тульской области под суд пошел 55-летний рецидивист, работавший слесарем в местной управляющей компании. Мужчина напился и попытался изнасиловать 80-летнюю знакомую ночью, но та ударила его отверткой.

«Старушка, даром что на ладан дышит, орала дурниной и брыкалась как ненормальная. У меня из рюкзака выпала отвертка, так она ей меня ткнула в бок. Тут я совсем потерял самообладание и решил ее сжечь», — рассказывал мужчина на допросе.

Он поджег шубу пострадавшей и сбежал из квартиры. Пенсионерка смогла выбраться из квартиры через балкон, поскольку жила на первом этаже, но квартира ее сгорела целиком. Преступника задержали на следующий день.

Муж устроил ДТП с мертвой женой

Погибшая тренер карате из города Березовского Свердловской области умерла не в ДТП, как ранее писали СМИ. Муж Алены Папст поместил супругу в салон авто уже мертвой, а после наехал на столб, попытавшись замаскировать убийство под несчастный случай.

«Согласно заключению эксперта, причиной смерти женщины явилась механическая асфиксия. Березовский городской суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября 2025 года», — рассказали в региональной прокуратуре.

Мужчина просил оставить его на свободе на время, пока идет следствие. Но суд счел, что он может оказывать давление на следствие и свидетелей. Установлено, что на теле Алены обнаружили грязь и траву. Видимо, женщина сопротивлялась, когда мужчина напал на нее.

Подросток убил четырехлетнюю девочку

Подросток на мотоцикле сбил четырехлетнюю девочку, двигаясь по проезжей части в деревне Черкасской Кромского района Орловской области. В результате действий 14-летнего мальчика ребенок скончался.

«14-летний подросток, управляя мотоциклом марки Racer Nitro 250, двигаясь по проезжей части автомобильной дороги в деревне Черкасской Кромского района, сбил четырехлетнюю девочку. Несовершеннолетняя скончалась в больнице от полученных травм», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что главной причиной подобных ДТП является безответственное отношение родителей, которые сами приобретают детям мотоциклы. Там также напомнили об ответственности за передачу несовершеннолетним транспортного средства, для управления которым требуется водительское удостоверение.

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