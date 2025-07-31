«Орала дурниной»: старушка пырнула насильника отверткой и избежала гибели

В городе Узловая Тульской области под суд пошел 55-летний местный житель, пишет издание Myslo. Мужчина пытался изнасиловать 80-летнюю знакомую, а после спалил ее квартиру дотла. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Слесарь с перегаром

29 января слесарь местной управляющей компании Юрий Антипов (имена изменены) вышел на суточное дежурство. В тот день он поскандалил с супругой и спустя полгода трезвости затарился двумя бутылками водки объемом в 250 мл. Во второй половине дня он выпил одну из чекушек и задремал до очередного вызова, который поступил в два часа ночи.

Прибыв по вызову, он обратился к пожилой жительнице дома Варваре Семеновой. У нее находился ключ от подвала, в котором следовало развоздушить трубу. После проделанной работы Антипов решил провести время с пенсионеркой.

«Юра вернул мне ключи и заявил, что ему нужно проверить мои трубы. Я учуяла перегар и начала возражать, но он деликатно заявил, что это входит в его обязанности, мол, „не хочет получить по шапке от начальства“. Запустила его на кухню, он там пошуровал чего-то, а потом попросил стакан. Сказал, что испытывает желание выпить. Дала ему чашку, конфеток отсыпала, чтоб закусить было чем. А он предложил выпить вместе. Естественно, я отказалась», — вспоминает женщина в разговоре с корреспондентом Myslo.

Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

«Потянуло на женщин»

Женщина была хорошего мнения о новом слесаре и не ощущала опасности. Юрий показался ей уставшим. Но после очередной порции алкоголя слесарь начал осыпать пенсионерку комплиментами и стал домогаться ее.

«Из-за опьянения меня потянуло на женщин, и так вышло, что в поле зрения была только Семенова. По доброй воле она спать со мной не захотела и удумала прогнать. Меня это разозлило, так что толкнул ее на кровать, а сам придавил сверху. Пытался раздеть, но не получилось — просто потрогал за грудь», — рассказывал насильник на допросе.

Оборонялась отверткой

Юрий отметил, что Семенова, хоть и была пожилой женщиной, очень активно сопротивлялась и в итоге не дала надругаться над собой, что вывело его из себя.

«Старушка, даром что на ладан дышит, орала дурниной и брыкалась как ненормальная. У меня из рюкзака выпала отвертка, так она ей меня ткнула в бок. Тут я совсем потерял самообладание и решил ее сжечь», — рассказывал мужчина на допросе.

От огня сбежала через балкон

Пьяный Юрий бросился в прихожую, где поджег шубу пенсионерки. После он убедился, что пламя перекинулось на стену, и поспешил ретироваться.

Пенсионерка тем временем пришла в себя от попытки изнасилования и поняла, что ее «однушку» охватило пламя.

«Вышла на балкон, выбила окно, порезалась сильно, но смогла через образовавшийся проем вывалиться наружу. Благо на первом этаже живу. Если честно, потом все как в тумане: соседи, которые выскочили на шум, медики, которые обрабатывали раны… В себя пришла только в больнице», — делится Семенова с журналистом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помог коррупционер

На следующий день Антипова задержали, и он сразу дал признательные показания. Пенсионерка узнала, что ее квартира выгорела полностью. Позже ей помогли с жильем волонтеры, а местный депутат, которого на тот момент подозревали в посредничестве во взяточничестве, выделил средства на восстановление квартиры.

Сейчас Антипов в СИЗО, а дело уже передано в суд. Оказалось, что мужчина имеет проблемы с законом с 2001 года. В частности, его дважды судили за преступления против половой неприкосновенности.

Мужчине вменяют уничтожение чужого имущества путем поджога, покушение на изнасилование и покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление.

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