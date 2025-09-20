«Орешником» по Дании! Оружейные заводы Киева откроют в ЕС: теперь они цель?

Украина начала перенос своего оружейного производства в Европу. По данным западных медиа, в ближайшее время представительства ее ОПК появятся в Дании. При этом в самом королевстве недавно заявили о планах закупить дальнобойное оружие якобы для защиты от «российской угрозы». Москва предупреждала, что считает себя вправе бить по объектам тех стран, которые представляют угрозу для РФ. Попадут ли датские заводы в прицел российской армии — в материале NEWS.ru.

Как Украина планирует производить оружие в Европе

Как сообщает Business Insider, перенос предприятий украинского ОПК в Данию — первый шаг в реализации новой программы «Строим для Украины». Копенгаген выделил на нее более $50 млн, чтобы «помочь начать работу» оборонным предприятиям республики.

Пока в программе официально участвует только компания Fire Point, специализирующаяся на выпуске дальнобойных ракет и беспилотных летательных аппаратов. Однако проект, как отмечает СМИ, приветствуется и другими предприятиями оборонной промышленности Украины.

Генеральный директор Национальной ассоциации украинских оборонных производителей (НАУДИ) Сергей Гончаров заявил, что инициатива открывает Киеву «больше возможностей для производства при меньших рисках».

«Финансирование [украинского ВПК со стороны Дании] помогает украинским производителям, которые обладают гораздо большими мощностями, но ограничены оборонным бюджетом Украины», — приводят его слова журналисты.

Производство разведывательных беспилотников для Вооруженных сил Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какое оружие будут выпускать в Дании

Fire Point специализируется на производстве относительно дешевых ударных беспилотников большой дальности и крылатых ракет. Ее флагманской разработкой считаются беспилотники FP-1 — дроны-камикадзе, способные доставить боевую часть весом 60–120 кг на расстояние до 1600 км. Стоимость одного беспилотника оценивается в $55 тыс. В компании утверждают, что сегодня выпускается более 100 таких БПЛА в день. Еще один проект Fire Point — дальнобойные ракеты FP-5 «Фламинго» массой 6000 кг, оснащенные боеголовкой массой 1150 кг. Максимальная дальность полета боеприпаса — 3000 км. Первый прототип был представлен в 2025 году.

Политолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru напомнил, что Fire Point недавно оказалась в центре громкого коррупционного скандала. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в августе заподозрило компанию в завышении количества поставляемых ВСУ дронов, а также цен на комплектующие для ее продукции. В ходе расследования, помимо прочего, проверялись факты связи Fire Point и соучредителя студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Его называют «кошельком» Владимира Зеленского: считается, что именно через Миндича проходят все «серые» схемы с участием украинского лидера.

«Fire Point на Украине стала притчей во языцех. Это компания-„ширма“, которая непонятно что производит. Но точно никаких дальнобойных ракет „Фламинго“ в серии у них нет», — подчеркнул Павлив.

По его мнению, перенос производства украинских вооружений на территорию Дании — фактически встраивание королевства в масштабную коррупционную схему.

«Сейчас мало об этом пишут, но у Украины с Данией есть определенные тесные связи на уровне руководства», — пояснил он.

Военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил NEWS.ru, что в истории с датской помощью Киеву много темных пятен.

Производство ракет Flamingo на украинском заводе Фото: Efrem Lukatsky/ТАСС

«Переносить будут технологический процесс или оборудование? Если второе, то все зависит от того, как долго продлится специальная военная операция. Если она закончится за несколько месяцев, то какое там оборудование кто и кому передаст? Также неясно, для производства будут использоваться какие-то остатки советского наследия или все будет разрабатываться заново? Потому что, например, БПЛА, атаковавшие аэродром под Энгельсом, были переделкой советских беспилотников. Сдается, что нынешние производственные показатели Украины попросту завышены», — подчеркнул собеседник.

Зачем Дании дальнобойное оружие

Процесс переноса мощностей Fire Point совпал с планами датских властей приобрести дальнобойное высокоточное оружие для «сдерживания внешних угроз», о чем сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. «Россия будет угрозой для Дании еще многие годы. <…> Мы должны быть точно способны сдержать нападение на Данию и НАТО», — подчеркнула премьер.

Москве, по словам Павлива, есть чем ответить на агрессивные выпады Киева и его партнеров, так как ВС РФ обладают беспилотниками большей дальности и производятся в большем количестве.

Более того, президент России Владимир Путин после испытаний ракетного комплекса «Орешник» в ноябре 2024 года предупреждал: «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов».

Тимошенко считает, что в случае возможного ответа России от Дании мало что останется.

«Это будет своеобразный „пионерский привет“. При применении боевой части „Орешника“ там пролив [Эресунн] увеличится раза в два. Какая там уже Дания?» — подчеркнул он.

