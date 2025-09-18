Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии» Фредериксен — о закупках оружия: Дания не позволит России себя запугать

Заявление российского посла Владимира Барбина о «безумии» не повлияет на решение Дании закупить дальнобойное вооружение, заявила премьер страны Метте Фредериксен телерадиокомпании DR. По ее словам, страна «не даст себя запугать».

Россия пытается угрожать Европе и НАТО, чтобы мы не защищали своих людей и границы. Конечно, мы не дадим себя запугать, — подчеркнула политик.

Речь идет о решении Дании закупить ракеты и беспилотники большой дальности. Барбин назвал такие меры «откровенным безумием».

При этом Дания отказалась от закупок американских систем ПВО Patriot, что может быть сигналом к тому, что союзники США начали сомневаться в необходимости зависеть от Вашингтона, как предположил политолог Константин Булавицкий. Он выразил уверенность, что для президента США Дональда Трампа это тревожный знак.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность крупных закупок современных видов вооружений для перевооружения армии. В список потенциальных приобретений включены истребители Eurofighter, а также ракеты для систем ПВО Patriot и IRIS-T SLM.