16 сентября 2025 в 17:14

Политолог раскрыл, что стоит за отказом Дании закупать системы ПВО у США

Политолог Булавицкий: отказом от Patriot Дания показала автономию от США

Комплекс противовоздушной обороны Patriot Комплекс противовоздушной обороны Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отказ Дании от закупок американских систем ПВО Patriot может быть сигналом к тому, что союзники США начали сомневаться в необходимости зависеть от Вашингтона, заявил политолог Константин Булавицкий. По его словам, которые приводит «ФедералПресс», для президента США Дональда Трампа это тревожный знак.

Отказ Дании от закупок американских ПВО — это проявление более широкой тенденции: в Европе усиливается запрос на автономию в сфере безопасности, на поиск альтернативных поставщиков, включая тех, что находятся в регионе. Для США это тревожный знак: их монополия на европейском рынке вооружений подходит к концу, — указывает политолог.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность крупных закупок современных видов вооружений для перевооружения армии. В список потенциальных приобретений включены истребители Eurofighter, а также ракеты для систем ПВО Patriot и IRIS-T SLM.

