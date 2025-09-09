Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 18:34

«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе

Бизнесмен Миндич вернулся на Украину после трехмесячного бегства

Бизнесмен, совладелец «Квартал 95» и бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич вернулся на Украину после почти трех месяцев пребывания в Европе, сообщили депутаты Верховной рады. Миндич покинул страну 19 июня через Закарпатскую область. Возвращение совпало с обсуждением возможной продажи Одесского припортового завода, вовлеченного в коррупционную схему.

Тимур Миндич вернулся на Украину из «командировки» в Европе, — подтвердил депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в список экстремистов и террористов).

Фигура Миндича получила широкое внимание после скандала с законопроектом о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По данным Financial Times, Зеленский пытался лишить НАБУ полномочий, так как бюро готовилось предъявить обвинения нескольким близким к нему людям, включая Миндича.

До этого в городе Сумы убили журналиста-расследователя Александра Тахтая, известного материалами о коррупции среди местных властей и силовиков. Он критиковал командование ВСУ и раскрывал схемы незаконного обогащения на строительстве оборонительных укреплений в Сумской области. Обстоятельства убийства и заказчики устанавливаются.

