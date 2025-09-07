В украинском городе Сумы произошло убийство журналиста-расследователя Александра Тахтая, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Он был известен своими материалами о коррупции среди местных властей и силовиков.

Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение, — указано в сообщении.

По информации российских силовых структур, журналист активно критиковал командование Вооруженных сил Украины и занимался расследованиями коррупционных схем. Особое внимание он уделял деятельности руководителей Сумской областной администрации, местной полиции и представителей ВСУ.

Интерес со стороны украинских силовиков Тахтай вызвал после публикации материалов о фирмах и частных лицах, которые наживались на строительстве оборонительных укреплений в Сумской области. Журналист также занимал пророссийскую позицию и нередко публиковал сведения о нарушениях со стороны украинских военных в регионе. Обстоятельства убийства и личности предполагаемых заказчиков устанавливаются.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ убили двух сослуживцев, пытавшихся бежать с позиций, чтобы спастись от гибели. Инцидент произошел в Харьковской области.