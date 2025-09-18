Последствия разрыва отношений с Россией больно бьют по Финляндии: юго-восток страны уже испытывает экономический крах и «обезлюживание» из-за отсутствия российских туристов, сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Какова логика финских властей, насколько серьезны последствия их решений для страны и куда все это может привести финнов — в материале NEWS.ru.

Что рассказал Сергей Иванов

Жители Финляндии проиграли от разрыва связей с Россией, инициированного финскими властями, сообщил постоянный член Совбеза РФ, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, особый ущерб понесла юго-восточная часть страны.

«Не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из Юго-Восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может», — сказал он.

Иванов подчеркнул, что решение оборвать связи с Россией приняли исключительно власти Финляндии, не озаботившись тем, как это отразится на людях. При этом Иванов выразил надежду на то, что со временем правительство в Хельсинки, возможно, поймет, что дружественные отношения с Москвой куда выгоднее, чем враждебные и холодные.

Насколько серьезны убытки финнов

13 сентября финский премьер-министр Петтери Орпо был вынужден признать, что отказ Хельсинки от сотрудничества с Москвой негативно сказался на экономике Финляндии. По словам Орпо, из-за закрытия границы финская лесная промышленность лишилась 10 млн кубометров древесины, а местные компании потеряли миллиарды евро инвестиций в России.

«Все приграничные перевозки и торговля остановлены. Авиасообщения с Россией нет. И это создает неопределенность. Все это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому», — пояснил Орпо.

Однако финские власти не хотят прислушиваться к безжалостной статистике. Так, спустя всего три дня после признаний Орпо глава финского МВД Мари Рантанен заявила, что пока граница Финляндии с Россией останется закрытой.

Депутат Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru также отметил, что юго-восток Финляндии погрузился в экономическую депрессию.

«В годы, предшествующие разрыву отношений, финский бизнес активно вкладывался в развитие инфраструктуры. Были построены торговые комплексы, системы обслуживания, новые гостиницы, заправки и прочее. Пассажиропоток между нашими странами был потрясающим. Кстати, были затрачены деньги на расширение границы с финской стороны», — пояснил Милонов.

Но сейчас, по его словам, в результате политического решения, направленного против интересов собственного народа, регион находится в состоянии глубочайшей депрессии.

«И это связано не только с тем, что перестали приезжать российские туристы с российскими деньгами. Но и с тем, что многие предприниматели взяли кредиты на развитие бизнеса. В связи с тем, что бизнес не развивается, эти кредиты надо отдавать. Поэтому есть волна финансовых неудач и банкротств, что в финских условиях весьма болезненно», — пояснил Милонов.

К чему приведет финнов политика правительства

К экономическим проблемам в Финляндии добавляются и проблемы демографические. Согласно прогнозу консалтинговой компании MDI, смертность в стране будет стабильно превышать рождаемость в ближайшие десятилетия, что может привести к значительному сокращению численности населения к 2050 году.

«Раньше высокая смертность была временным явлением — в периоды войн или голода. Сегодня же она стала нормой. Можно говорить, что значительная часть Финляндии вымирает прямо сейчас», — указал ведущий эксперт MDI Расмус Аро.

И главная причина тому, по мнению экспертов, экономическая рецессия, при которой людям невыгодно иметь много детей. А рецессия — следствие недальновидных решений политического руководства Финляндии.

Так, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, вина за происходящее целиком лежит на нынешнем правительстве в Хельсинки, а продолжение такого курса приведет финнов к полномасштабному политическому краху.

«Естественно, во всем этом вина финского правительства, руководства страны, которое пошло по науськиванию западных стран. Финляндия вступила в НАТО. И сейчас она испытывает все последствия этой своей политики, ущербной в первую очередь для самой Финляндии. Сегодня мы наблюдаем, что власть там испытывает давление от своего народа. Мы видим внеочередные выборы, но многие выборы проходят недемократично. Мы это тоже прекрасно понимаем, есть множество этому примеров. Нынешние политики всячески пытаются удержаться у власти, но процесс этот идет и неумолимо приведет к краху антироссийских режимов, притом не только в Финляндии, но и в других европейских странах», — спрогнозировал Чепа.

