17 сентября 2025 в 02:40

Финляндии грозит старение населения и вымирание к 2050 году

Yle: в ближайшие десятилетия смертность в Финляндии будет превышать рождаемость

Финляндия столкнулась с серьезным демографическим кризисом, который может привести к значительному сокращению численности населения к 2050 году. Согласно прогнозу консалтинговой компании MDI, смертность в стране будет стабильно превышать рождаемость в ближайшие десятилетия, сообщает финский телеканал Yle со ссылкой на данные исследования.

Эксперты прогнозируют, что к середине века число граждан старше 84 лет увеличится более чем в два раза. При этом каждое новое поколение становится меньше предыдущего, а уровень рождаемости продолжает оставаться на низком уровне.

Раньше высокая смертность была временным явлением — в периоды войн или голода. Сегодня же она стала нормой. Можно говорить, что значительная часть Финляндии вымирает прямо сейчас, — указал ведущий эксперт MDI Расмус Аро.

Переломный момент наступил в 2016 году, когда без учета иммиграции численность населения впервые начала ежегодно сокращаться. Даже региональные центры, такие как Куопио, Йоэнсуу, Вааса и Рованиеми, столкнулись с оттоком жителей. Специалисты считают, что только приток трудовых мигрантов, особенно из азиатских стран, способен смягчить последствия демографического кризиса и остановить вымирание населения.

