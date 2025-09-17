Миллион британских детей оказались на грани выживания The Guardian: миллион британских детей живут в нищете или на ее грани

Великобритания переживает серьезный социальный кризис, связанный с массовой детской бедностью, пишет The Guardian. Такие выводы содержатся в отчете детского омбудсмена Дейм Рейчел де Соуза и исследовании фонда Joseph Rowntree Foundation.

Многие дети лишены базовых условий для нормальной жизни: в домах отсутствует отопление и мебель, семьи вынуждены жить в сырых помещениях без кроватей и кухонных столов. Более 170 тыс. детей не имеют собственного жилья, проживая с родителями в тесных временных помещениях.

Дети остро осознают свою бедность. Они рассказывают о пропущенных приемах пищи, невозможности купить обувь или учебные принадлежности, — указано в сообщении.

Ситуация значительно ухудшилась за последние пять лет. Фонд Trussell Trust отмечает, что семьи с тремя и более детьми вдвое чаще обращаются в продуктовые банки.

Кроме того, этим летом до трех миллионов британских детей могут остаться без полноценного питания. Статистика показывает снижение социального оптимизма: если в 2019 году 73% респондентов считали этническое многообразие богатством общества, то сейчас этот показатель упал до 56%.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа наблюдается катастрофический уровень голода. Свыше 500 тыс. человек — почти каждый пятый — находятся в условиях, представляющих непосредственную угрозу жизни.