Миллиардные доходы Финляндии «ушли в небытие» после разрыва связей с РФ Иванов: компании из Финляндии потеряли большие доходы после ухода из России

Финские компании потеряли многомиллиардные доходы на российском рынке после разрыва экономических связей между двумя странами, пишет ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Он отметил, что в настоящее время между Россией и Финляндией практически отсутствуют не только политические, но даже экономические и культурные связи.

Могу только напомнить, что финские компании в огромном количестве присутствовали на российском рынке и получали миллиардные — в долларах, а не в рублях — доходы от своей деятельности на нашем рынке. Все это ушло в небытие, — указал постоянный член Совбеза.

Ранее Иванов допустил, что Хельсинки как член НАТО будет выполнять все указания Альянса. По его мнению, в связи с этим Россия должна усиливать свою безопасность. Иванов обратил внимание, что после разрыва Финляндией всех отношений с Россией Москве пришлось учитывать новое соседство с НАТО. Протяженность границы с Альянсом после этого превысила тысячу километров.

Вместе с этим спецпредставитель президента подчеркивал, что комментарий президента Финляндии Александра Стубба о победе страны над СССР в 1944 году был намеком на Украину, которая может потерять территории, но сохраниться как государство. Иванов предположил, что Стубб, скорее всего, неудачно выразился.