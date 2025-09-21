Миллиардные доходы Финляндии «ушли в небытие» после разрыва связей с РФ

Финские компании потеряли многомиллиардные доходы на российском рынке после разрыва экономических связей между двумя странами, пишет ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Он отметил, что в настоящее время между Россией и Финляндией практически отсутствуют не только политические, но даже экономические и культурные связи.
Могу только напомнить, что финские компании в огромном количестве присутствовали на российском рынке и получали миллиардные — в долларах, а не в рублях — доходы от своей деятельности на нашем рынке. Все это ушло в небытие, — указал постоянный член Совбеза.
Ранее Иванов допустил, что Хельсинки как член НАТО будет выполнять все указания Альянса. По его мнению, в связи с этим Россия должна усиливать свою безопасность. Иванов обратил внимание, что после разрыва Финляндией всех отношений с Россией Москве пришлось учитывать новое соседство с НАТО. Протяженность границы с Альянсом после этого превысила тысячу километров.
Вместе с этим спецпредставитель президента подчеркивал, что комментарий президента Финляндии Александра Стубба о победе страны над СССР в 1944 году был намеком на Украину, которая может потерять территории, но сохраниться как государство. Иванов предположил, что Стубб, скорее всего, неудачно выразился.