В Совбезе ответили, может ли Финляндия напасть на Россию Член Совбеза Иванов: Финляндия будет выполнять все указания НАТО

Хельсинки как член НАТО будет делать все, что скажут, заявил постоянный член Совбеза РФ, спецпредставитель президента Сергей Иванов, отвечая на вопрос о возможном нападении Финляндии на Россию. По его мнению, в связи с этим Россия должна укреплять свою безопасность, передает ТАСС.

Сама Финляндия ничего решить не может, что ей скажут, то она и будет делать. <…> Нам, конечно, надо думать о мерах по укреплению нашей безопасности на Северо-Западе, это неизбежно. И это для Финляндии тоже не очень хорошо, кстати, — отметил Иванов.

Он обратил внимание, что когда Финляндия разорвала все отношения с Россией, Москве пришлось брать в расчет соседство с НАТО. По его словам, граница с Альянсом после этого превысила тысячу километров.

И с военной, с военно-политической точки зрения теперь приходится брать в расчет, что у нас огромная граница — больше тысячи километров — с новым членом НАТО. Раньше этого не было, — подчеркнул Иванов.

Ранее Иванов отмечал, что комментарий президента Финляндии Александра Стубба о победе страны над СССР в 1944 году был намеком на Украину, которая может потерять территории, но сохраниться как государство. По его словам, Стубб, скорее всего, неудачно выразился.