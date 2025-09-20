Ранее Стубб заявил, что Финляндия вышла из войны с СССР в 1944 году «победителем», так как сохранила независимость. По его словам, Украина сейчас находится в более выгодном положении, чем «разрушенная, бедная и оставленная без внешней помощи» Финляндия в 1944 году. Президент отметил, что у Киева есть союзники, обеспечивающие гарантии безопасности и оказывающие экономическую поддержку.

После этого представитель МИД России Мария Захарова назвала мракобесием слова Стубба о якобы победе Финляндии над Советским Союзом в 1944 году. Она задалась вопросом, «как финны все еще терпят его».