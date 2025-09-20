«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 09:31

«Абракадабра»: в Совбезе РФ объяснили смысл слов Стубба о победе над СССР

Член Совбеза Иванов счел бессмысленными слова Стубба о победе Финляндии над СССР

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комментарий президента Финляндии Александра Стубба о победе страны над СССР в 1944 году был намеком на Украину, которая может потерять территории, но сохраниться как государство, заявил постоянный член Совбеза России Сергей Иванов. По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, которые приводит ТАСС, Стубб, скорее всего, неудачно выразился.

Потому что просто говорить, что Финляндия победила в войне, — как она могла победить, когда она воевала на стороне фашистской Германии? Это само по себе абракадабра, — объяснил Иванов.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия вышла из войны с СССР в 1944 году «победителем», так как сохранила независимость. По его словам, Украина сейчас находится в более выгодном положении, чем «разрушенная, бедная и оставленная без внешней помощи» Финляндия в 1944 году. Президент отметил, что у Киева есть союзники, обеспечивающие гарантии безопасности и оказывающие экономическую поддержку.

После этого представитель МИД России Мария Захарова назвала мракобесием слова Стубба о якобы победе Финляндии над Советским Союзом в 1944 году. Она задалась вопросом, «как финны все еще терпят его».

Александр Стубб
Сергей Иванов
СССР
Финляндия
Совбез
